Kim Kardashian und Lewis Hamilton gemeinsam beim Super Bowl

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) sorgten für Aufsehen, als sie gemeinsam beim Super Bowl in Santa Clara, Kalifornien, gesichtet wurden. Die Reality-TV-Ikone und der siebenfache Formel-1-Weltmeister wurden während des Spiels der Seattle Seahawks gegen die New England Patriots nebeneinander sitzend von Kameras eingefangen. Zwischen Gesprächen und Lachen wirkte das Duo sichtlich entspannt und genoss das Star-Ensemble um sie herum, zu dem auch Persönlichkeiten wie Jay-Z (56), Justin (31) und Hailey Bieber (29) sowie Schauspieler Adam Sandler (59) gehörten. Ihre gemeinsame Präsenz beim hochkarätig besetzten Sportereignis feuert damit die Spekulationen um eine mögliche Romanze weiter an, wie Mirror berichtet.

Besonders interessant wurden die Szenen durch Beobachtungen der Lippenlese-Expertin Nicola Hickling, die gegenüber MailOnline Einblicke in das Gespräch zwischen Kim und Lewis gab. Demnach sprach Lewis offenbar darüber, wie wichtig es für ihn sei, eine Partnerin seiner Mutter vorzustellen. Er deutete an, dass er nur "besondere Frauen" in sein engeres Familienleben einführt. Kim reagierte darauf zunächst mit einem Moment der Unruhe, ehe sie knapp und zurückhaltend antwortete. Diese subtile Dynamik zwischen den beiden sorgte dafür, dass die Diskussionen über eine mögliche Beziehung nun weiter Fahrt aufnahmen.

Abseits des Spielfelds verbindet Kim und Lewis eine langjährige Bekanntschaft. Beide wurden in den vergangenen Monaten immer wieder gemeinsam gesichtet, ob in England oder in Paris, wo Kim parallel berufliche Termine wahrnahm. Kim, die vierfache Mutter, sprach zuletzt offen darüber, wie wichtig ihr Verlässlichkeit, Ruhe und gute Werte in einer Beziehung sind, während Lewis erzählte, er habe viele Jahre sein Privatleben seiner Karriere untergeordnet. Persönlich treten beide sonst kontrolliert und fokussiert auf: Kim pendelt routiniert zwischen Familienalltag, Modeprojekten und Studium, Lewis hält sein Umfeld traditionell klein und vertraut. Vor diesem Hintergrund bekommt ein stiller Platz im Stadion – und ein kurzes Gespräch über Familie – plötzlich eine ganz besondere Bedeutung für ihre Fans.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Lewis Hamilton und Kim Kardashian

Getty Images Kim Kardashian auf dem roten Teppich 2025

Getty Images Lewis Hamilton, F1-Star