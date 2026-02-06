Kopf war schief: Eva schildert Gil Ofarims Dschungel-Unfall

Ganz frisch aus dem Dschungelcamp zurück, spricht Evanthia Benetatou (33) über den Moment, der ihr noch immer in den Knochen steckt: den Sturz von Gil Ofarim (43) während einer gemeinsamen Prüfung an Tag zwölf. Die Reality-Teilnehmerin und der Sänger traten zusammen zur Sternejagd an, als die Stimmung in Sekunden kippte. "Ich habe mich immer wieder umgedreht und gedacht: Hoffentlich passiert hier nichts", erinnerte sich Eva im Gespräch mit Bild. Dann verfehlte Gil die Plattform, krachte auf den Ponton – und die Prüfung wurde sofort gestoppt. Sanitäter eilten herbei, das Team sicherte die Szene ab.

Wie dramatisch die Lage wirkte, beschreibt die Ex-Bachelor-Kandidatin mit deutlichen Worten: "Erst Kopf, dann Nacken und Schulter. Das war kein gespielter Moment", berichtet Eva. Sie habe direkt an eine mögliche Verletzung der Wirbelsäule gedacht. "Sie haben sofort ein Boot geholt und ihn abtransportiert. Man durfte ihn nicht einfach bewegen. Der Kopf war so schief, das sah alles nicht gut aus. Das war ernst", so ihre Schilderung.

Nach dem Unfall gab Dr. Bob (76) schnell ein Update zu Gils Zustand und konnte beruhigen. "Ich bin mir sicher, dass es ihm gut geht", erklärte der Dschungelarzt. Zwar gab es keine Auffälligkeiten, dennoch wurde der Sänger vorsichtshalber zum Röntgen ins Krankenhaus gebracht. Auch im Camp schlug die Nachricht wie eine Bombe ein. Sonja Zietlow hielt die Details zu Gils Verletzung zunächst zurück, bevor Eva ihren Mitstreitern mitteilte: "Gil ist unglücklich ausgerutscht und gefallen." Die Reaktionen im Lager waren schockiert.

RTL Gil Ofarim und Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

