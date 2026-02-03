Prüfung abgebrochen: So geht es verletztem Camper Gil Ofarim

Drama im Dschungelcamp: In der Prüfung "Schwierige Fanggelegenheit" lieferten sich Gil Ofarim (43) und Eva Benetatou (33) einen temporeichen Wettkampf um bis zu neun Sterne, als es plötzlich zum Schockmoment kam. Mitten im Zehn-Minuten-Countdown rutschte Gil weg und stürzte seitlich. Sofort kippte die Stimmung, Mitarbeiter rannten zu dem Sänger, beugten sich über ihn, die Prüfung wurde abrupt gestoppt. Doch Dr. Bob (76) gibt nun Entwarnung: Es habe keine Auffälligkeiten gegeben, jedoch wurde Gil für eine zweite Meinung in ein Krankenhaus zum Röntgen geschickt. "Ich bin mir sicher, dass es ihm gut geht", betont das Dschungelcamp-Urgestein.

Bis zu neun Sterne waren in den zehn Minuten möglich: Eva und Gil mussten über schwimmende Pads sprinten, auf einem Steg den Buzzer drücken und dann binnen Sekunden im richtigen Moment abspringen, um Sternbälle aus der Luft zu fangen. Der Kurs verlangte alles ab: Schwimmausdauer, Koordination, Körpergefühl und perfekte Timing-Nerven. Sie gaben alles, wirkten fokussiert – doch dann passierte der Unfall. Wie viele Sterne am Ende tatsächlich auf ihrem Konto landeten, rückte in diesem Moment in den Hintergrund. Die Szene zeigte, wie dünn der Grat zwischen Show-Eifer und Risiko in dieser Prüfung war.

Sonja Zietlow (57) meldete sich bereits zu Beginn der heutigen Folge mit einer dringenden Nachricht. "Es hat einen Unfall gegeben", verkündete die Moderatorin und hielt die Details zunächst zurück. Eva wirkte nach dem Unglück deutlich mitgenommen und brachte die Nachricht ins Camp. Sie erklärte, Gil sei "unglücklich ausgerutscht und gefallen". Die Reaktionen im Lager waren bestürzt. Stephen Dürr (51) fasste die Situation zusammen: "Krasse Scheiße!" Um ihre Essenslieferung mussten sie sich jedoch keine Sorgen machen. Sie bekamen die Nachricht: "Gil geht es so weit gut. Er wird zur Sicherheit dennoch komplett durchgecheckt. [...] Ihr erhaltet dennoch eine Essenslieferung."

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

