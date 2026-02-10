Titanic Challenge: Kim Kardashian stolpert über Lewis' Rat

Es ist das Promi-Paar der Stunde – und jetzt wird es richtig ernst! Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (41) ist offenbar bereits im engsten Familienkreis von Kim Kardashian (45) angekommen. In einem Instagram-Video will Kim eigentlich die sogenannte "Titanic Challenge" zeigen – einen viralen Trend, bei dem man sich von der Rückenlage auf die Hüften des Partners rollen muss, um die ikonische "Ich fliege"-Szene aus dem Kultfilm nachzustellen. Doch alle Fans konzentrieren sich sofort auf die männliche Stimme im Hintergrund. Und die gehört keinem Geringeren als dem siebenmaligen Weltmeister. Er ruft Kim zu, sie solle "sich abstoßen und wegdrücken", während sie bei der Challenge kläglich scheitert. Bei dem Familien-Spaß sind auch Kims Schwestern Khloé Kardashian (41) und Kylie Jenner (28) anwesend.

Die Liebesoffensive soll bereits an Silvester 2025 begonnen haben. Auf der glamourösen Neujahrsparty von Schauspielerin Kate Hudson (46) im Luxus-Skiort Aspen wurden Kim und Lewis erstmals auffällig vertraut miteinander gesichtet. Danach ging alles Schlag auf Schlag: Laut der britischen Sun verbrachten die beiden ein "intimes Wochenende" im exklusiven Estelle Manor in den Cotswolds – inklusive romantischer Dinner und privater Paar-Massagen. Per Privatjet ging es anschließend nach Paris, wo TMZ sie vor einem Hotel filmte: Kim stieg aus einem schwarzen Mercedes, Sekunden später folgte Lewis – gleicher Wagen, gleicher Eingang. "Kim und Lewis verbringen mehr Zeit miteinander und schauen, wohin die Reise geht. Sie sind seit Jahren befreundet, erkunden jetzt aber eine romantische Beziehung", sagte ein Insider in der Elle. Den bisherigen Höhepunkt setzte der gemeinsame Auftritt beim Super Bowl LX, wo sie Seite an Seite in einer VIP-Loge im Levi's Stadium in Santa Clara saßen – vor den Augen von Millionen TV-Zuschauern weltweit.

Kim hat in den vergangenen Monaten kein Geheimnis daraus gemacht, was sie sich von einem neuen Partner wünscht. Im Podcast ihrer Schwester Khloé verriet die vierfache Mutter ihre Kriterien: "gute Werte, eine ruhige Persönlichkeit, jemand Verlässliches". Bereits 2023 hatte sie in einer Folge von The Kardashians betont, dass sie nach der Beziehung mit dem 13 Jahre jüngeren Pete Davidson (32) einen Partner in ihrem Alter wünscht. Lewis, mit seinen 41 Jahren nur vier Jahre jünger als Kim, scheint dieses Anforderungsprofil perfekt zu erfüllen. Beide kennen sich bereits seit über einem Jahrzehnt – 2015 war Hamilton sogar beim Oster-Brunch der Familie Kardashian dabei. "Kim und Lewis' Beziehung ist intensiv, aber beide wollen weiter vorangehen. Er möchte so viel Zeit wie möglich mit ihr verbringen, besonders da er sich in wenigen Wochen auf die neue Formel-1-Saison vorbereiten muss", so ein weiterer Insider in der "Daily Mail". Eines steht fest: Bei diesem Paar wird gerade ordentlich Gas gegeben – auf und neben der Rennstrecke!

Instagram / Kim Kardashian Khloé und Kim Kardashian bei der "Titanic Challenge"

Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kim Kardashian, Kylie und Kendall Jenner