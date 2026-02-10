Cher wurde mit 17 von Freund einer Mitbewohnerin belästigt

In ihren Memoiren lässt Pop-Legende Cher (79) eine Bombe platzen: Die Sängerin wurde mit 17 Jahren sexuell belästigt – vom Freund einer Mitbewohnerin ihrer damaligen Freundin. Der Vorfall ereignete sich im Jahr 1963, als Cher bereits mit ihrem späteren Ehemann Sonny Bono (†62) zusammen war. Da Sonny an jenem Abend spät im Musikstudio arbeitete, entschied sich die junge Cher, bei ihrer Freundin Josita zu übernachten. Was als harmloser Abend unter Freunden begann, wurde für die Sängerin zum Albtraum. In ihrem Buch schildert sie den Moment mit erschütternder Deutlichkeit: "Einige Stunden später bemerkte ich, dass jemand neben mir lag und seine Hand in meiner Unterhose hatte. Im Halbschlaf dachte ich, ich wäre zu Hause, und erinnerte mich dann plötzlich, dass ich es nicht war."

Anstatt loszuschreien, spielte sie dem Angreifer etwas vor. Sie tat so, als würde sie verschlafen aufwachen, und schlich sich ins Badezimmer, um nachzudenken und auf eine Gelegenheit zur Flucht zu warten. Doch der Mann war noch da. In dem Moment, als sie das realisierte, rannte sie los – direkt in das Schlafzimmer ihrer Freundin Josita und schrie dabei um Hilfe. Was Cher danach am meisten beschäftigte, war nicht nur der Übergriff selbst, sondern die Frage, ob sie ihrem Partner Sonny davon erzählen sollte. Ihre Antwort fiel eindeutig aus: "Ich brauchte den Rest der Nacht, um mich zu beruhigen, und wagte es nicht, Sonny auch nur ein Wort zu sagen – aus Angst, er würde den Kerl umbringen." Die spätere Musik-Ikone schwieg also, um ihren Partner vor sich selbst zu schützen. Sonny und Cher heirateten später, ließen sich aber 1975 nach elf Ehejahren scheiden. Sonny Bono starb tragischerweise 1998 im Alter von 62 Jahren bei einem Skiunfall.

Cher berichtet laut der Daily Mail von weiteren verstörenden Erlebnissen mit dem Musikproduzenten Phil Spector. Sie war 15 Jahre alt, als sie Phil vorgestellt wurde. "Er mag für viele ein Halbgott gewesen sein, aber er benahm sich seltsam, und mir gefiel nicht, wie er mich anstarrte", so die Sängerin. Er fragte sie, ob sie mit ihm schlafen wolle. Doch die schlagfertige junge Frau ließ sich nicht einschüchtern und konterte, sie würde es tun – aber nur gegen Bezahlung. "Man hätte ihn mit einer Feder umwerfen können", erinnert sich Cher amüsiert. Jahre später eskalierte das Verhältnis zwischen den beiden weiter, als Phil ohne Erlaubnis Chers Gesang auf einer europäischen Single verwendete. Als sie ihn zur Rede stellte, zog der Produzent tatsächlich eine Waffe und richtete sie auf die Sängerin. Spector starb 2021 im Gefängnis, wo er wegen des Mordes an der Schauspielerin Lana Clarkson einsaß. Cher selbst hat mittlerweile privat offenbar ihr Glück gefunden: Sie ist mit dem 39-jährigen Alexander Edwards zusammen und plant Berichten zufolge, noch vor ihrem 80. Geburtstag den Bund der Ehe einzugehen.

Getty Images Cher, Oktober 2024

Getty Images Cher mit ihrem Ehemann Sonny Bono, auch bekannt als Sonny und Cher, im August 1966

IMAGO / Avalon.red Alexander Edwards und Cher, Oktober 2024