Fernanda Brandao schwärmt von ihrer vierjährigen Tochter

Fernanda Brandao (42) gewährt ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Familienleben und zeigt auf Instagram neue Fotos mit ihrer kleinen Tochter Aurora. Gemeinsam mit ihrem Partner Roman Weber genießt die Sängerin aktuell verschneite Tage in einer weißen Winterlandschaft im hohen Norden. Dort darf Aurora, die bald ihren vierten Geburtstag feiert, schon ganz allein auf Entdeckungstour gehen. Fernanda und Roman begleiten das Abenteuer der Kleinen sichtbar stolz, filmen und fotografieren sie, während das Mädchen im dicken Winteranzug durch die Kälte saust. Zu den Bildern teilt Fernanda mit ihren Followern sehr persönliche Zeilen und macht deutlich, wie besonders dieser Moment für die junge Familie ist.

In ihrem emotionalen Posting erinnert sich Fernanda an den Start ins Familienleben. "4 Jahre ist es nun her, dass wir es gewagt haben, eine Familie zu gründen. Unsere Tochter Aurora wird bald 4 Jahre alt. Die Zeit, sie fliegt", schreibt die Sängerin. Sie verrät außerdem, dass Aurora ein echtes Winterwunder war. "Geboren in Lappland bei -24 Grad. Ein Kind des Nordens. Durch und durch. In der Kälte fühlt sie sich wohl und ist in ihrem Element", erklärt Fernanda und verbindet damit auch den stolzen Hinweis auf Auroras neues Hobby: "Nun hat sie gelernt, ihr eigenes kleines Skidoo zu fahren, und schon fährt sie uns davon. Wahnsinn." Die Bilder zeigen ein lachendes Kind im Schneetreiben, das sich offenbar pudelwohl fühlt – von Angst keine Spur.

Dass Fernanda solche Familienmomente öffentlich macht, kommt nicht allzu häufig vor. Die Sängerin, die inzwischen zwei Kinder hat, hält ihr Privatleben meist lieber im Hintergrund und konzentriert sich in der Öffentlichkeit auf ihre Projekte. Umso mehr fallen die seltenen Einblicke ins Auge, in denen sie zeigt, wie sehr sie das Leben abseits des Rampenlichts genießt. Die Winterlandschaft wirkt dabei wie ein Rückzugsort, an dem die Familie gemeinsame Erinnerungen sammelt. Auroras Liebe für die Outdoor-Spielereien knüpft an Fernandas eigene Naturverbundenheit an, die sie schon häufiger in Interviews und Posts gezeigt hat. Inmitten von Schnee, Stille und klarer Luft scheinen für die kleine Familie Momente zu entstehen, in denen vor allem eines im Mittelpunkt steht: die gemeinsame Zeit.

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao und ihr Partner

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao teilt ein Foto ihrer Tochter

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao, Sängerin und Tänzerin