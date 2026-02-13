Pamela Anderson überrascht mit wilder Bob-Frisur in New York

Pamela Anderson (58) zog bei der New York Fashion Week jetzt alle Blicke auf sich. Als Gast bei der diesjährigen Tory Burch Show begeisterte die Schauspielerin nicht nur mit ihrem eleganten Outfit, sondern auch mit einer neuen Frisur, die von Marilyn Monroe (†36) inspiriert schien. Zu dem neuen Bob kombinierte Pamela eine graue Bluse, die sie in einen plissierten, elfenbeinfarbenen Rock gesteckt hatte, ergänzt durch schwarze Schuhe und einen beigefarbenen Mantel. Dabei beeindruckte sie laut Hello! wie so oft ganz ohne Make-up.

Haar-Expertin Suzie McGill von Rainbow Room International schwärmte gegenüber Hello! von einem natürlich glänzenden Blond mit weichen Bewegungen und Stufen, die Pamelas Look Frische verleihen. Auch Expertin Tina Farey von Rush Hair ergänzte im Gespräch mit dem Magazin: "Pamelas stark gestufte 70er-Jahre-Föhnfrisur erinnert mich an ihre Zeit bei Baywatch – sie sieht einfach umwerfend aus!" Bereits im Herbst hatte Pamela bei der Paris Fashion Week gezeigt, wie wandelbar sie ist, als sie dort mit einem roten, stufig geschnittenen Bob und Mini-Pony überraschte.

Pamela zeigt schon seit einigen Jahren Mut zum Wandel und ist mittlerweile auch für ihr natürliches Auftreten bekannt. Seit ihrem Verzicht auf Make-up ab 2019 präsentiert sie sich bei öffentlichen Auftritten mit einer neuen Leichtigkeit. Die Schauspielerin, die für ihre ikonischen Looks in den 90er-Jahren gefeiert wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, moderne Frauen zu inspirieren. Bereits 2023 erklärte sie in der "Today Show": "Ich fühle mich viel wohler in meiner eigenen Haut, aber ich bin auch in einer Branche, die sich sehr auf Schönheit konzentriert. Und da dachte ich mir: 'Ich werde die Schönheit jetzt herausfordern.'"

Getty Images Pamela Anderson bei der Tory-Burch-Show während der New York Fashion Week, 2026

Getty Images Pamela Anderson beim Besuch der Valentino Fashion Show in Paris, Oktober 2025

United Archives GmbH / ActionPress Pamela Anderson in "Baywatch"