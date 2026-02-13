Molly-Mae Hagues Tochter Bambi (2) verriet Schwangerschaft

Molly-Mae Hague (26) erwartet ihr zweites Kind mit Tommy Fury (26). Ihre große Tochter Bambi ist fast aufgeregter als ihre Eltern. In einem Vlog auf YouTube erzählt die Reality-Bekanntheit nun, dass ihre Schwangerschaft ein "schlecht gehütetes Geheimnis" war, denn ihre kleine Tochter erzählte es jedem, der es hören wollte. "Ein Kleinkind zu haben, ist brutal. Wenn man ein Geheimnis bewahren will, sollte man es ihnen nicht erzählen. Bambi erzählt es allen, sie hat es allen Stewardessen auf dem Heimweg von den Malediven erzählt, sie hat es allen Erzieherinnen im Kindergarten erzählt", lacht Molly-Mae. Jeder, der es von der Zweijährigen erfahren habe, sei aber sehr rücksichtsvoll gewesen – sie hätten so getan, als wüssten sie von nichts.

Den Fans der werdenden Eltern sei aber auch ohne Bambis Hilfe aufgefallen, dass sich bei Molly-Mae etwas veränderte. Sie wiesen unter ihren Posts und Vlogs darauf hin, dass die ehemalige Love Island UK-Kandidatin Pfefferminztee trank. Zudem fiel ihnen auf, dass der Babybauch in einem Vlog versehentlich zum Vorschein kam. Jetzt erzählt Molly-Mae, dass sie gerne früher bestätigt hätte, dass sie schwanger ist, hatte aber keine Fotos oder Videos, die sie benutzen konnte. "Ich habe nicht wirklich etwas dokumentiert. Es ist diesmal so anders, es fühlt sich einfach sehr entspannt an und ich bin seltsamerweise total ausgeglichen", meint die 26-Jährige.

Die Schwangerschaft bestätigte Molly-Mae schließlich vergangenen Samstag. In einer Instagram-Story deutete sie dann auch schon an, wie sehr sich ihre kleine Tochter auf das Geschwisterchen freue. "Falls ihr euch fragt, wie sie es findet. Sie kann wortwörtlich nicht aufhören, über das Baby zu sprechen", schrieb sie zu einem Bild, das Bambi bis über beide Ohren strahlend zeigt. Das Mädchen war aber nicht der einzige Grund, aus dem Molly-Mae sich entschloss, die süßen Neuigkeiten öffentlich zu machen. In ihrem Vlog erzählt sie von Schwangerschaftssymptomen, die sie nicht verstecken könne: "Eines meiner Symptome ist meine Haut, mein Ekzem. Meine Haut ist so gereizt und entzündet. Bei meiner letzten Schwangerschaft war es genauso, ich habe nur Schwierigkeiten, es zu verbergen." Zudem sei ihr Babybauch schon jetzt ziemlich groß, was es schwer machte, ihn im Netz zu verbergen.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, 2025

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, 2025

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Februar 2026