Halbzeit: Kondom-Vorrat im olympischen Dorf schon leer

Im olympischen Dorf von Cortina d’Ampezzo ist eine ganz andere Disziplin zur Höchstleistung geworden: Die Gratis-Kondome sind zur Halbzeit der Winterspiele schon weg. Laut der italienischen Tageszeitung La Stampa wurden die mehreren Tausend Präservative mit Olympia-Logo, die für die 2.900 Sportler bereitlagen, innerhalb von nur drei Tagen verbraucht. Ein Athlet, der anonym bleiben wollte, schilderte dem Blatt: "Die Vorräte waren in nur drei Tagen weg. Sie haben uns versprochen, dass noch mehr kommen werden. Aber wer weiß, wann?"

Ob die Bestände am zweiten Standort Mailand ausreichen, blieb zunächst offen. Dass Kondome bei Olympia ausliegen, ist längst gängige Praxis: Schon 1988 in Seoul wurden erstmals Präservative an die Athleten verteilt. Bei den Sommerspielen 2024 in Paris sollen es rund 300.000 Stück gewesen sein. Diesmal scheint die kalkulierte Menge für die Winterspiele nicht auszureichen.

In den vergangenen Tagen verfolgten Millionen Zuschauer die Winterspiele. Besonders das ZDF sorgte mit seiner Olympia-Berichterstattung für gute Quoten: Die Livesendungen lockten am Donnerstagabend bis zu 5,28 Millionen Menschen vor die Bildschirme. Als die Rodler Gold holten, kletterte der Marktanteil auf rund 27 Prozent. Vor allem die spannenden Teamwettbewerbe sorgten für Ausnahmezustand in den deutschen Wohnzimmern.

Getty Images Frauen-Freestyle-Slopestyle-Qualifikation in Livigno bei den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026

Getty Images Macklin Celebrinimit Team Canada, Winterspielen Milano Cortina 2026

Getty Images Cooper Woods nach Gold, Milano Cortina 2026 in Livigno

