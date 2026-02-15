Matty Healy arbeitet intensiv am neuen The-1975-Album "Dogs"

Matty Healy (36) gönnt sich derzeit kaum eine Pause: Der Frontmann von The 1975 steckt nach eigenen Worten im Studio fest, um am kommenden Album "Dogs" zu arbeiten – und das offenbar fast rund um die Uhr. In einem Beitrag auf Reddit erklärte der Sänger, er schlafe momentan so gut wie gar nicht, weil er die meiste Zeit an neuer Musik sitze und den Rest damit verbringe, den Sci-Fi-Shooter "Arc Raiders" zu spielen. "Ich wohne momentan im Studio und schlafe kaum (das passiert normalerweise etwa einmal im Jahr)", erklärte er. Fans hoffen nun, dass sich der Schlafmangel bald in frischen Songs auszahlt, auch wenn es noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum für das sechste Studioalbum von The 1975 gibt.

Die neue Musik seiner Band wird bereits jetzt mit Spannung erwartet. Matty selbst teilte Ende letzten Jahres auf Reddit mit, dass die Gruppe zwei Alben produziert habe und diese möglicherweise miteinander verbunden sein könnten. Auch seine Mutter Denise Welch, die einen ersten Eindruck vom Album gewonnen hat, äußerte sich enthusiastisch. Den Fans versprach sie, das Material sei anders als die bisherigen Werke von The 1975, trage aber dennoch die unverkennbare Handschrift der Band. Sie bezeichnete die neuen Tracks im Gespräch mit Daily Star als "fantastisch" und ist überzeugt, dass die Fans begeistert sein werden.

Matty, der in der Vergangenheit wegen seiner Beziehung zu Taylor Swift (36) Schlagzeilen machte, gründete die Band im Jahr 2002 mit seinen Schulkameraden. Während er sich mit den Songs von The 1975 eine große Fangemeinde aufbaute, pflegt er ebenfalls eine Nähe zu seiner Community – unter anderem durch Beiträge auf sozialen Plattformen. Die Verbindung zu seinen Fans und der ständige Antrieb, etwas Neues zu schaffen, sind wohl entscheidend für die fortwährende Beliebtheit der Band, die selbst nach Ankündigungen wie einer anstehenden Pause für Live-Shows keine Zweifel daran lässt, dass sie noch große Pläne hat.

Getty Images Matty Healy, Frontmann von The 1975

Instagram / denise_welch Denise Welch und Matty Healy

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023