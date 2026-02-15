Was läuft da zwischen Gigi Birofio und Dijana Cvijetic?

Guigi Birofio (26) und Dijana Cvijetic (32) sorgen mit ihren gemeinsamen Instagram-Stories für reichlich Gesprächsstoff. Der Realitystar zeigte sich am Karnevalswochenende in Köln auffällig vertraut mit Dijana. In einem Clip sitzen die beiden gemeinsam im Auto, sie fährt und legt im Scherz ihre Hand auf seinen Oberschenkel. Gigi kommentierte die Szene mit den Worten "Wie ich mich fühle, wenn die Frau am Steuer ist und meinen Oberschenkel anfässt" und einem Prinzessinnen-GIF. Kurz darauf folgte ein Selfie, auf dem die beiden eng aneinander gekuschelt sind. Gigi markierte Dijana darauf und fügte ein rotes Herz hinzu. Sie repostete die Story. Gemeinsam mit Chris Broy scheinen sie in Köln Karneval zu feiern.

Doch damit nicht genug der flirty Hinweise: Unter einem jüngst von Dijana geposteten Bild ließ Gigi ein glühendes Flammen-Emoji da, auf das Dijana mit einem Herz-Emoji antwortete. Offizielle Statements zu einer möglichen Romanze bleiben sowohl von Gigi als auch von Dijana bislang aus. Trotzdem bemerken Fans, dass die enge Verbindung der beiden digital immer wieder zur Schau gestellt wird.

Dabei wurde Gigi vor wenigen Wochen noch mit einer anderen Frau in Verbindung gebracht. Bei einem geheimnisvollen Kinoabend, den er auf Instagram dokumentierte, war neben Popcorn und Getränk auch deutlich die Hand einer Unbekannten zu sehen. Fans waren sich schnell sicher: Hinter der perfekt manikürten Hand steckte die Influencerin Eileen Sziv. Sie selbst befeuerte die Gerüchte, indem sie den Kino-Schnappschuss in ihrer eigenen Story repostete. Was wirklich zwischen dem Realitystar und Eileen lief, blieb ein Geheimnis – und sorgt nun mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen mit Dijana für noch mehr Spekulationen in der Fan-Community.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und Dijana Cvijetic, Februar 2026

IMAGO / Gartner Gigi Birofio, Reality-TV-Star

Instagram / eileensziv Eileen Sziv repostete Gigis Kino-Story

