Freunde retteten James Van der Beeks Traum von einer Ranch

James Van der Beek (†48) hat nur einen Monat vor seinem Tod am 11. Februar in Spicewood, Texas, eine Ranch für rund 4,76 Millionen Dollar gekauft – möglich wurde der Deal durch die Unterstützung von Freunden. Ein Sprecher erklärte dem Magazin People, dass Freunde über einen Trust die Anzahlung ermöglichten, damit die Familie von Miete auf Hypothek umsteigen konnte. Der Schauspieler lebte dort mit seiner Frau Kimberly und den sechs Kindern Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn und Jeremiah. Kurz nach dem Verlust richteten enge Vertraute eine GoFundMe-Seite für Kimberly und die Kinder ein, die in wenigen Tagen über 2,5 Millionen Dollar einsammelte.

In den sozialen Medien meldete sich Alfonso Ribeiro (54) zu Wort, ein langjähriger Freund des Dawson's Creek-Stars. Der Schauspieler erzählte, er habe James noch auf der Ranch besucht, kurz bevor dieser den Kampf gegen Darmkrebs verlor. "Ich bin so gebrochen mit dem Tod meines Freundes heute", schrieb Alfonso und schilderte die gemeinsamen Monate zwischen Hoffnung und Rückschlägen. Er betonte, wie viel er von James und Kimberly gelernt habe, versprach, bei der Familie zu bleiben und erinnerte daran, dass er Pate von Tochter Gwendolyn ist: "Ich werde immer für ihre Kinder da sein." Der Beitrag wurde mit Fotos von gemeinsamen Momenten in Texas geteilt und stieß auf breite Anteilnahme.

James und Kimberly hatten 2020 Los Angeles den Rücken gekehrt und in Texas ein neues Kapitel begonnen. Das Paar, seit 2010 verheiratet, entschied sich zunächst für Miete, um die Gegend kennenzulernen, und fand in dem 36 Hektar großen Anwesen schließlich ihren Ort der Ruhe. Freunde halfen, den Schritt in die eigene Ranch zu schaffen – ein Signal dafür, wie eng der Kreis um die Familie stand. Neben der finanziellen Hilfe halten nun vor allem persönliche Bindungen die Familie zusammen: Alfonso spricht von einem "Schutzengel" und will sein Patenamt aktiv leben, während Kimberly mit den Kindern in vertrauter Umgebung bleibt, die James bewusst für sie gesichert hatte.

IMAGO / ZUMA Press James Van der Beek, Schauspieler

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly und seinen sechs Kids im Juni 2022

Instagram / therealalfonsoribeiro Alfonso Ribeiro und James Van der Beek, Februar 2026