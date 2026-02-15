John Travolta postet verspätetes Weihnachtsfoto mit Kindern

Hollywoodstar John Travolta (71) gewährt seinen Fans einen seltenen, ganz privaten Einblick in sein Familienleben: Auf Instagram teilt der 71-Jährige jetzt eine verspätete Weihnachtskarte aus dem Jahr 2025, auf der er eng mit seinen Kindern Ella und Benjamin kuschelt. Der Schauspieler legt den Arm um seinen strahlenden Sohn, während Tochter Ella sich mit sanftem Lächeln an ihren Vater schmiegt. "Meine wunderschönen Babys auf meiner verspäteten Weihnachtskarte 2025. Ich hoffe, es läuft alles gut", schreibt John zu dem Bild und rührt damit seine Follower weltweit.

Für viele Fans ist die Karte mehr als nur ein hübsches Familienfoto: Sie erinnert auch an die, die auf dem Bild fehlen. John spricht offen über seine verstorbene Frau Kelly Preston (†57), mit der er neben Ella und Benjamin auch Sohn Jett hatte. 2009 verstarb dieser im Alter von nur 16 Jahren nach einem Krampfanfall im Familienurlaub auf den Bahamas und lebt in ihren Erinnerungen weiter. John gedachte ihm im vergangenen Jahr mit liebevollen Worten zu dessen 33. Geburtstag auf Instagram und machte deutlich, wie präsent der Erstgeborene in seinem Herzen ist. Auch Kelly, die 2020 nach zweijährigem Kampf gegen Brustkrebs starb, hatte sich zu Lebzeiten immer wieder emotional an ihren Sohn erinnert und auf Social Media offen über dessen Autismus gesprochen.

In der Vergangenheit sprach John Travolta offen über die Freude und den Schmerz, die ihn als Vater begleitet haben. Er erzählte von den intensiven Erinnerungen, die er mit Jett teilte, und dass er sich ein längeres Leben für seinen Sohn gewünscht hätte. Inmitten dieser Verluste hat die Verbindung zu seinen Kindern Ella und Benjamin eine besondere Bedeutung gewonnen. Benjamin, der inzwischen mit seinen 15 Jahren an Größe seinen Vater überragt, sorgt für fröhliche Momente in Johns Leben – wie kürzlich bei einem Winterausflug in Norwegen. Diese warmen, familiären Augenblicke sind ein wichtiger Anker für den Schauspieler.

Instagram / johntravolta John Travolta und seine Kinder 2025 / 2026

Getty Images John Travolta, Schauspieler

Instagram / johntravolta John Travolta mit seinem Sohn Jett und seiner Frau Kelly