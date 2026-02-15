Kryokonservierung: Kim Grey hat Eizellen einfrieren lassen

Kim Virginia Grey (30) macht Klartext: Die Reality-Bekanntheit hat verraten, was hinter ihrem jüngsten Eingriff steckt – und zwar in ihrer Instagram-Story. Kim erklärte, dass sie sich Eizellen hat einfrieren lassen, also eine Kryokonservierung. Die Prozedur lief nach ihren Worten gut, sie fühle sich wieder besser. Gleichzeitig stellte sie klar, dass eine Schwangerschaft aktuell "sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich" sei. Den Moment für die Offenlegung wählte sie bewusst: erst nach dem Eingriff, an einem Tag, an dem sie sich stark genug fühlte, offen darüber zu sprechen. Begleitet wurde die Botschaft von ihrem Credo: "My Body My Choice."

Mehr Details gab Kim ebenfalls preis: Die Entscheidung zur Kryokonservierung sei wohlüberlegt gewesen, sie habe zunächst abwarten wollen, wie sie den Eingriff verträgt. In ihrer Story zeigte sie sich gelöst und mit Humor – inklusive eines Spruchs darüber, dass sie "mehr Eier" habe, als so manch ein Mann. Ihre Eizellen sind nun eingefroren, damit verbunden ist für sie vorerst die Sicherheit, keinen Zeitdruck zu spüren. Außerdem blickt die Influencerin bereits nach vorn: Für dieses Jahr steht ein weiterer Eingriff an, größer und komplizierter, den sie nach Möglichkeit bald erledigen möchte. Kim will die Erholungsphase nicht in die heißesten Wochen des Jahres schieben. "Wer hat Lust, einen Eingriff im Sommer zu haben", erklärte sie auf Instagram.

Privat gibt Kim gern Einblicke, die nahbar wirken: Wenn sie von anstehenden Terminen erzählt, liegen ihre Hunde oft mit auf der Decke, und sie beschreibt offen, wenn sie sich mal "neben der Spur" fühlt. Auch kleine OPs ordnet sie transparent ein, ohne jedes Detail zu teilen, und betont, wenn etwas für sie persönlich wichtig, aber nicht medizinisch zwingend ist. Ihre Follower schätzen diese Mischung aus Direktheit und Selbstschutz: Kim sagt, was sie sagen möchte, und zieht dort Grenzen, wo es um Intimes geht. In ihrem Umfeld gilt sie als jemand, der Entscheidungen eigenständig trifft und sich bei gesundheitlichen Themen nicht drängen lässt – lieber plant sie vorausschauend, damit Alltag, Erholung und ihre tierische Begleitung gut zusammenpassen.

Imago Kim Virginia am Flughafen Frankfurt vor ihrem Auslandsumzug nach Dubai

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Januar 2026

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin