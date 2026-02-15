Valentinspic ohne Archie: Herzogin Meghan kassiert Shitstorm

Valentinschaos bei den Sussexes: Herzogin Meghan (44) hat am 14. Februar auf Instagram ein neues Familienfoto geteilt – aufgenommen in den USA, wo sie mit Prinz Harry (41) und den Kindern lebt. Darauf zu sehen: Harry, der Tochter Prinzessin Lilibet (4), auf dem Arm trägt, während die Kleine einen Strauß roter und rosa Herzballons festhält. Begleitet wurde das Bild von der Zeile: "Diese zwei + Archie = meine Valentins für immer". Doch obwohl Meghan in der Caption auch Prinz Archie erwähnt, fehlt er auf dem Foto – ein Detail, das sofort für Aufregung im Netz sorgte und etliche Kommentare nach sich zog.

Innerhalb kurzer Zeit landete der Post auf X und spaltete die Gemüter. Unterstellungen, Meghan habe das Bild bearbeitet, mischten sich mit Vorwürfen, Archie sei bewusst außen vor gelassen worden. "Photoshop-Ballons und Archie weggelassen. Wieder mal", tadelte ein Nutzer. Andere mokierten sich über Inszenierung und "Verzweiflung". Auch am Valentinswochenende blieben die beiden nicht unentdeckt: Am Vorabend wurden Meghan und Harry beim Date im Promi-Hotspot Funke in Beverly Hills gesichtet. Laut People trug Harry eine leichte schwarze Steppjacke und Jeans, Meghan kombinierte einen schokobraunen Mantel zum Low-Bun-Look – ein Restaurant, dem Meghan schon im August nach ihrem Geburtstagsdinner eine schwärmerische Liebeserklärung gemacht hatte: "In den Top fünf Mahlzeiten meines Lebens", schrieb sie damals über das italienische Menü.

Dass Meghan ausgerechnet ein inniges Vater-Tochter-Motiv auswählte, überrascht ihre Community nicht: Die Schauspielerin teilt nur selten private Einblicke und zeigt die Kinder meist in Momentaufnahmen, die mehr Atmosphäre als Details preisgeben. Bereits bei früheren Gelegenheiten stellte sie den familiären Ton in den Vordergrund und hielt die Bildsprache schlicht und warm. Harry gilt als zupackender Girl-Dad, während Lilibet mit ihren roten Ballons auf dem Foto den verspielten Part übernimmt. Archie bleibt zwar unsichtbar, ist in der Bildunterschrift aber ausdrücklich Teil der Valentinsgrüße – eine kleine, geschützte Geste, die zu der zurückhaltenden Social-Media-Strategie des Paares passt, das sein Familienleben fern der britischen Royals organisiert.

Instagram / meghan Harry und Lilibet am Valentinstag, 2026

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lillibet, Mai 2025

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison