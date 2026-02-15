Zu Tränen gerührt: MontanaBlack ist dankbar für sein Leben

Ein Stream mit Gänsehautmoment: MontanaBlack (37), bürgerlich Marcel Eris, brach in Amsterdam im Livestream plötzlich in Tränen aus. Der Social-Media-Star hielt sich am Wochenende in seiner Wohnung in der niederländischen Metropole auf und genoss dort entspannte Tage mit Freundin Lea, seinem Kumpel und Streaming-Partner Zarbex (27) sowie dessen Partnerin Julia. Inmitten der geselligen Runde überkamen ihn die Emotionen. "Ich stand in der Küche unten und hab auf einmal gedacht: Ich bin unfassbar glücklich gerade", sagte er auf Twitch. Der 37-Jährige wirkte gelöst, die Stimme belegt, und erklärte, wie sehr ihn dieser Moment mit seinen Liebsten berührt habe.

Der Besuch in Amsterdam hat für Monte eine besondere Bedeutung: Vor rund einem Jahr kaufte er sich dort eine eigene Wohnung, seitdem zieht es ihn regelmäßig in die Stadt. In dem Livestream schilderte er, wie die gemeinsamen Stunden mit Lea, Zarbex und Julia ihn tief trafen. "Jetzt bin ich mit meiner Traumfrau in Amsterdam, hab Julia und Maik dabei, die zu richtig guten Freunden geworden sind, und verbringe mit ihnen einfach ein sorgloses und entspanntes Wochenende in Amsterdam", sagte er laut Stream. Als er das in die Runde aussprach, kamen ihm die Tränen. Er erzählte zudem von einem Leben, das anders hätte laufen können, und warum diese Ruhe für ihn keine Selbstverständlichkeit ist.

Der Influencer hat eine bewegte Vergangenheit, die er seinen Fans nie verschwiegen hat. Monte sprach im Stream offen darüber, wie er früher bei Oma und Opa "für zehn Euro" den Rasen mähte, um Geld für Drogen zusammenzukratzen. Aus dieser Zeit stammen auch Geschichten über kriminelle Ausrutscher und Phasen ohne festen Halt. Dass er heute mit seiner Freundin und engen Freunden in einer eigenen Wohnung in Amsterdam sitzt und sich "unfassbar glücklich" fühlt, verbindet er mit Dankbarkeit. Menschen, die ihn begleiten, sind ihm wichtig, und gemeinsame, ruhige Wochenenden geben dem Streamer Rückhalt – Momente, in denen er sich offenbar bewusst macht, wie weit er gekommen ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack im Januar 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack, Streamer

Anzeige Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack mit seinen Großeltern, 2022

Wie findet ihr Montes Tränen-Moment im Livestream aus Amsterdam? Richtig berührend, so echt und nah erlebt man Stars selten! Mir war's etwas too much – Emotionen gern, aber nicht live vor Tausenden. Ergebnis anzeigen