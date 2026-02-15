Lottie Moss macht neue Beziehung mit Kunstexperten offiziell

Lottie Moss (28) ist wieder verliebt. In ihrer Instagram-Story teilt das Model Bilder seines Valentinstagsdinners – und der besonderen Begleitung. Lottie gegenüber sitzt ein Mann, der fröhlich in die Kamera grinst. Die Schwester von Kate Moss (52) betitelt das Foto mit den Worten "My Valentine", also so viel wie "Mein Valentinesschatz". Offenbar handelt es sich um ihren neuen Partner, denn er taucht gleich mehrmals in ihrer Story auf. Wie Daily Mail herausgefunden hat, handelt es sich bei Lotties neuer Liebe um den Kunstexperten Themy Kalaitzis. Wie lange die beiden sich schon kennen, ist derweil nicht bekannt.

Die Details zu ihrer neuen Beziehung behielt Lottie nämlich erst einmal für sich. Dafür plauderte aber ein Insider ein bisschen. "Die Dinge scheinen ernst zu werden. Beide lieben die Kunst und Lottie genießt es, mehr über diese Welt zu erfahren. Sie sind verliebt und genießen ihre Flitterwochen-Phase", erzählt eine Quelle im Gespräch mit The Sun. Schon im Januar gab es Spekulationen, dass die Britin ihr Herz wieder vergeben hat. Aus dem Fitnessstudio teilte sie ein Spiegel-Selfie, auf dem sie von hinten von einem Mann umarmt wird. Seine Identität versteckte sie hier aber noch mit einem Emoji.

Damit wäre Lottie nach ungefähr anderthalb Jahren Single-Dasein nun wieder vergeben. Im September 2024 bestätigte sie ihren Fans auf X, dass ihre letzte Beziehung sehr unschön endete: "Ich wurde gerade abserviert, also schätze ich, es wird ein wilder Herbst." Dazwischen gab es keine offizielle Romanze mehr. Allerdings verzichtete die 28-Jährige nicht auf Dates. Bei Instagram offenbarte sie lachend, welche Abenteuer sie mit den Männern erlebte: "Ich denke gerade darüber nach, dass ich mit einem Typen vielleicht zwei Wochen zusammen war und mich schlussendlich um 6 Uhr morgens von ihm tätowieren ließ, nur um mich am folgenden Tag von ihm zu trennen – soll ich das im Podcast erklären?"

Anzeige Anzeige

Getty Images Lottie Moss, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / lottiemossxo Themy Kalaitzis in Lottie Moss' Instagram-Story

Anzeige Anzeige

TikTok / lottiemossx Themy Kalaitzis und Lottie Moss, Valentinstag 2026

Anzeige