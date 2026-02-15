Nächste "Pluribus"-Staffel? Das sagt Schöpfer Vince Gilligan

Vince Gilligan (59) hat die Hoffnungen der Fans auf eine schnelle Rückkehr von "Pluribus" gedämpft – und zugleich bestätigt, dass hinter den Kulissen fleißig gearbeitet wird. Bei einem kuratierten Pressetag von Apple, wo Panels zu "Pluribus" neben Formaten wie "Margo's Got Money Troubles" und "The Last Thing He Told Me" stattfanden, erklärte der Serienschöpfer, dass er und sein Autorenteam an Staffel zwei "weiter fleißig beschäftigt" seien. Moderiert wurde das Gespräch von Schauspieler Samba Schutte, der in "Pluribus" den entspannten Diabaté spielt. Die Botschaft an alle, die auf neue Folgen hoffen: Es geht weiter – nur nicht im Eiltempo.

"Und bitte, für alle Leute, Gott segne euch, wenn ihr die Serie mögt, danke. Danke, dass ihr uns hierher auf diese Bühne gebracht habt", sagte Vince laut Deadline. "Es dauert lange, diese Episoden zu entwickeln. Wir sind tiefer im Prozess, als ich es gern hätte, wenn man bedenkt, wie wenige Episoden wir ausgetüftelt haben. Aber es braucht Zeit, so wie in der ersten Staffel. Und wir schätzen die Geduld aller." Einen Vergleich zog der Macher zur Krankenhausserie "The Pitt": "Es wird nicht so sein wie bei 'The Pitt'. Ich wünschte, es wäre so, weil ich denke, dass das eine großartige Serie ist." Statt jährlicher Staffeln könne man vielleicht im selben Monat zurückkehren – "nur ist die Frage, in welchem Jahr". Apple hatte die zweite Staffel schon vor dem Blockbuster-Start der Reihe zugesagt. In "Pluribus" infiziert ein außerirdischer Virus die Menschheit mit überbordender Fröhlichkeit; eine Handvoll Immuner, darunter die mürrische Romantasy-Autorin Carol Sturka, soll das Heilmittel gegen das Glück finden.

Vince, der als ausführender Produzent, Autor und Regisseur fungiert, verriet außerdem, dass die Grundidee für die Sci-Fi-Komödie über ein Jahrzehnt gereift sei. Er knüpfte gedanklich an seine Zeit bei Akte X an, wo Staffeln noch zuverlässig im Jahrestakt erschienen. Persönlich wird der Showrunner, wenn es um das Thema geht, das "Pluribus" umtreibt: "Ich hasse glückliche Menschen. Deshalb habe ich das geschrieben", zitierte ihn Deadline weiter. "Wahrscheinlich mein ganzes Leben – fast 60 Jahre – habe ich gedacht: 'Was ist es mit dem Glück?' Wir jagen ihm immer hinterher. Es ist flüchtig, für manche mehr als für andere."

Getty Images Vince Gilligan beim Apple TV Press Day im Barker Hangar in Santa Monica, 3. Februar 2026

Getty Images Rhea Seehorn, Vince Gilligan und Holly Rice bei der Weltpremiere von Apple TV+s "Pluribus" im DGA Theater Complex in Los Angeles

Rich Fury/Getty Images Vince Gilligan, Regisseur und Produzent