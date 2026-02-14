Neue Liebe: Stephie Stark stellt ihre neue Freundin vor

Pünktlich zum Valentinstag hält Stephie Stark (30) eine süße Überraschung für ihre Fans bereit: Mit einem süßen Video auf Instagram verrät sie, dass sie in einer neuen Beziehung ist. "Nach fünf Datingshows kommt das wahre Leben dazwischen...", schreibt sie zu dem Clip, in dem sie zunächst alleine über einen Strand läuft, als eine andere Frau ins Bild kommt und ihr einen liebevollen Kuss gibt.

Die Freude in den Kommentaren ist groß – und bald darauf meldet sich die Reality-TV-Darstellerin auch persönlich zu Wort. "Erst mal noch danke, danke, danke für all eure süßen Kommentare unter dem Reel von uns. Ich freue mich so, dass ich euch das auch endlich erzählen kann, weil ich habe es schon ein bisschen länger vor euch geheimgehalten und irgendwie fällt mir das immer schwer, weil ich euch so viele Dinge nicht erzählen kann. Ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid und ich freue mich", schwärmt sie ganz verliebt. Wer ihre Freundin ist und wie lange sie sich schon daten, behält sie für sich – dafür teilt sie eine süße Valentinstagsüberraschung, die ihre Partnerin für sie hatte: "Meine Freundin hat vorhin Brötchen geholt und die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist die von draußen. Sie war lange weg und ich dachte, sie hat sich spontan entschieden, feiern zu gehen. Falsch gedacht, sie kam einfach mit Brötchen und Blumen nach Hause."

In den vergangenen zwei Jahren war es ziemlich ruhig um Stephies Liebesleben. Nach ihrer Romanze mit Gina Beckmann (25) entschied sich die einstige Der Bachelor-Kandidatin aber dafür, Privates auch lieber privat zu halten. "Auch wenn viele oft denken, ich versuche ausschließlich in Datingshows, jemanden kennenzulernen – es ist nicht so. Ich date natürlich auch im Privaten und das mache ich aktuell", lautete ein früherer Kommentar von ihr zu einer Dating-Nachfrage. Dass sie ihre Beziehung nun doch öffentlich macht, scheint wohl ein Zeichen dafür zu sein, dass sie sich mit ihrer neuen Freundin sehr sicher ist.

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, Influencerin

Instagram / stephie_stark Stephie Stark mit ihrer Partnerin, Februar 2026

Instagram / stephie_stark Stephie Stark im Oktober 2023