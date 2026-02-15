Das ist der Grund: Liebes-Aus bei Kelsea Ballerini und Chase

Kelsea Ballerini (32) und Chase Stokes (33) sollen endgültig getrennte Wege gehen – und das nach einer turbulenten On-off-Geschichte, die Nashville monatelang beschäftigt hat. Laut Daily Mail zerbrach die Beziehung "um den Jahreswechsel", nachdem zuvor noch ein Comeback Hoffnung machte. Der Country-Star und der Outer Banks-Darsteller wurden seit 2023 immer wieder zusammen gesichtet, feierten Auftritte, Reisen und Red-Carpet-Momente – zuletzt jedoch immer seltener. Nun sagen Insider dem Blatt: "Es ist vorbei." Ausschlaggebend seien vor allem unterschiedliche Zukunftspläne gewesen, die sich trotz mehrerer Versöhnungsversuche nicht überbrücken ließen.

Ein Insider schildert gegenüber der Daily Mail, dass Kelsea sich perspektivisch eine Familie wünscht, während Chase dafür noch nicht bereit gewesen sei. "So sehr sie sich ein Leben mit ihm wünscht, fühlte es sich an, als wollte er keine Zukunft mit Kindern, Ehe und dem ganzen Drum und Dran", heißt es. Die Spannungen hätten sich über Monate aufgebaut und seien rund um den Jahreswechsel eskaliert. Von Untreue sei laut Quelle keine Rede, vielmehr soll andauernde Eifersucht auf seiner Seite und "fehlgeleitete Kontrolle" das Miteinander zermürbt haben. Während Kelseas Karriere mit dem 2024er Album "Patterns" weiter anzog und ihr eine weitere Grammy-Nominierung bescherte, arbeitete Chase an der finalen Staffel von "Outer Banks" – gegensätzliche Zeitpläne inklusive. Kelsea erschien bei den Grammys 2026 solo, auf Instagram schrieb sie passend: "This one's for the girls."

Abseits der großen Bühnen trugen Kelsea und der Netflix-Star ihre Gefühle selten hinter Mauern – ihre Verliebtheit, aber auch Dellen im Beziehungsalltag tauchten immer wieder in Stories und Posts auf. Nach einem ersten Bruch im September und einem kurzen Aufflammen der Liebe zum Jahresende kursierten im Netz Deutungen, die Fans akribisch zusammensetzten – von einer Hand-in-Hand-Sichtung in Edinburgh bis zu kryptischen Captions. Kelsea pflegt enge Freundschaften in der Country-Szene, sucht Austausch oft direkt bei Kolleginnen und auf Social Media. Chase wiederum teilte Phasen der Funkstille offen mit seiner Community und zeigte sich verletzlich, wenn es privat ruckelte. Beide betonten in Interviews in der Vergangenheit, wie wichtig ihnen Loyalität und klare Kommunikation sind – Werte, an denen sich nun auch das endgültige Kapitel ihres gemeinsamen Weges zu schließen scheint.

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini, Mai 2025

Instagram / hichasestokes Chase Stokes und Kelsea Ballerini, Silvester 2025

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini bei den CMA Awards 2024