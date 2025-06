Nur so würde Bryan Cranston als Walter White zurückkehren

Bryan Cranston (69), bekannt aus der Kultserie "Breaking Bad", hat in einem Interview verraten, unter welchen Bedingungen er erneut in die Rolle des Walter White schlüpfen würde. Der Schauspieler erklärte gegenüber Awards Radar, dass es aktuell keine konkreten Pläne für einen solchen Schritt gebe. Bryan betonte jedoch, dass er offen für ein Comeback sei, sollte Serien-Schöpfer Vince Gilligan (58) mit einer außergewöhnlichen Idee auf ihn zukommen, auf die beide mit einem "Oh mein Gott!" reagieren würden. "Es kommt nicht oft vor, dass man zu einer 'Oh mein Gott!'-Reaktion hingerissen wird, wenn man einen Pitch liest oder hört. Aber wenn man tatsächlich verblüfft und erstaunt über etwas ist, dann sollte man aufmerksam sein. Wenn das passiert – und ich gehe nicht davon aus, dass es passiert –, dann höre ich zu", erklärte Bryan. Aktuell sei jedoch nichts dergleichen in Planung.

Der Schauspieler hatte bereits nach dem Ende der Serie 2013 in Form von Rückblenden in der Spin-off-Serie "Better Call Saul" sowie im Filmsequel "El Camino" Auftritte als Walter White. Auch in Werbespots für den Super Bowl ließ er die Figur wieder aufleben. Es bleibt jedoch fraglich, ob es jemals zu einem völlig neuen Projekt rund um Walter White kommen wird. Sowohl Vince als auch Bryan legen großen Wert darauf, die hohe Qualität und Integrität der preisgekrönten Serie zu bewahren.

Bryans Verbindung zu seiner Rolle geht tief – auch über das Ende der Dreharbeiten hinaus. Zusammen mit seinem Kollegen Aaron Paul (45), der Jesse Pinkman verkörperte, ließ er sich zum Abschluss der Serie ein Tattoo stechen, das an ihre gemeinsame Zeit erinnert. Sechs Jahre lang standen die beiden Seite an Seite vor der Kamera und wurden damit zu einem der bekanntesten TV-Duos der letzten Jahrzehnte. Für Bryan war Walter White eine Rolle, die ihn, wie er selbst sagt, für immer mit der Geschichte der modernen TV-Serien verknüpft hat.

Aaron Paul und Bryan Cranston in ihren "Breaking Bad"-Rollen Jesse Pinkman und Walter White

Getty Images Vince Gilligan, Aaron Paul und Bryan Cranston bei der "El Camino"-Premiere, 2019

Bryan Cranston als Walter White