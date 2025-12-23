Diese Apple-TV-Serie ist erfolgreicher als "Ted Lasso"

"Pluribus" hat sich einen besonderen Platz in der Apple-TV-Geschichte gesichert und ist nun die erfolgreichste Serie des Streamingdienstes. Zuvor hatte "Ted Lasso" diesen Spitzenplatz inne, doch die von Vince Gilligan (58) geschaffene Serie, bekannt für Hits wie Breaking Bad und "Better Call Saul", hat den Rekord übernommen. Apple feierte diesen Meilenstein mit einem Video, das nach der siebten Folge der ersten Staffel auf X veröffentlicht wurde. Die Szene zeigte Hauptfigur Carol, gespielt von Rhea Seehorn (53), beim Zünden von Feuerwerkskörpern.

"Pluribus" begeistert sowohl Kritiker als auch das Publikum, wobei die Meinungen unterschiedlich ausfallen. Während das Format auf der Plattform Rotten Tomatoes beeindruckende 98 Prozent Zustimmung bei den Kritikern erreicht, liegt das Zuschauer-Rating bei 68 Prozent. Einige Zuschauer kritisieren das gemächliche Erzähltempo der Serie, für andere ist genau das der Reiz. Trotz mancher Einwände bleibt das Interesse ungebrochen.

Hinter den Kulissen wird bereits an der Zukunft von "Pluribus" gearbeitet. Apple hat das Format noch vor dem Serienstart um eine zweite Staffel verlängert, pro Episode sollen umgerechnet etwa 12,7 Millionen Euro Budget im Spiel sein. Die Dreharbeiten zur Fortsetzung haben allerdings noch nicht begonnen, weshalb sich Fans noch etwas gedulden müssen – ähnlich wie bei "Severance", dessen zweite Staffel erst nach drei Jahren erschien. Serienmacher Vince erklärte, er wolle die Geschichte idealerweise in etwa vier Staffeln erzählen.

Getty Images Rhea Seehorn, Vince Gilligan und Holly Rice bei der Weltpremiere von Apple TV+s "Pluribus" im DGA Theater Complex in Los Angeles

Aaron Paul und Bryan Cranston in ihren "Breaking Bad"-Rollen Jesse Pinkman und Walter White

Getty Images Alan Sepinwall, Karolina Wydra, Rhea Seehorn und Vince Gilligan bei Apple TVs "Pluribus" während des PaleyFest NY 2025

