Planen Dominik Stuckmann und Anna eine Destination-Hochzeit?

Anna Rossow (37) und Dominik Stuckmann (34) haben sich vor Kurzem verlobt. Bei der "A Night To Remember"-Gala von Prime Video spricht Dominik mit Promiflash über die Hochzeitspläne. Promiflash hakt nach, ob die beiden für das Jawort ins Warme fliegen wollen. Der Bachelor von 2022 erklärt, dass sie über die Option intensiv nachgedacht haben. "Es spricht einiges fürs Warme, einfach ein cooles Ambiente, gutes Wetter, gute Laune, die damit natürlich auch einhergeht", erklärt er – schlussendlich spricht jedoch ein Aspekt dagegen.

Für Dominik und Anna zählt die Familie – deswegen tendieren sie derzeit zu einer Hochzeit in Deutschland. "Meine Oma ist schon älter und die würde keinen Flug mehr mitmachen. Deswegen ist [sie] eigentlich der Grund, warum ich sagen würde, wir bleiben in Deutschland", erklärt der Unternehmer im Interview mit Promiflash. Dasselbe gelte für Annas Großmutter. Ein weiterer Grund könnte auch die Größe ihrer Hochzeit sein. Dazu verrät Dominik: "Wenn wir die Engsten einladen, kommen wir ganz schnell da auf mindestens 100 Leute, haben wir mal durchgezählt. Wenn die noch ihre Partner mitbringen, wird das natürlich sehr, sehr groß. Es wird schon was Größeres."

Eins kommt für Dominik und Anna allerdings nicht infrage – ein großes Medienspektakel wie bei ihren Reality-TV-Kollegen Mike (33) und Leyla Heiter (29). Die beiden ließen ihre Fans im vergangenen Sommer per Livestream an ihrer Hochzeit teilhaben und veröffentlichten zusätzlich eine mehrteilige Dokuserie. "Wir sind an so einem Punkt, dass wir einfach gemeinsam sagen: Lass uns einfach den Moment genießen. Und da muss man ganz viele andere Dinge auch mal hinten anstellen", findet Dominik.

IMAGO / Gartner Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Juli 2025

Imago Anna Rossow und Dominik Stuckmann bei der 76. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios in München, 2024

Imago Anna Rossow und Dominik Stuckmann, TV-Stars