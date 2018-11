Es brechen aufregende Zeiten für alle Breaking Bad-Fans an! Von 2008 bis 2013 fieberte das Publikum mit der Geschichte von Highschool-Lehrer Walter White (Bryan Cranston, 62) mit, der wegen seiner Krebserkrankung als Drogenbaron möglichst schnell viel Geld verdienen wollte. Nach fünf Staffeln mussten sich die Zuschauer jedoch von ihrem Serienhelden verabschieden. Nun besteht die Möglichkeit, dass Walt doch noch einmal auf die Bildschirme zurückkehrt: Produzent Vince Gilligan (51) arbeit angeblich an einem Film, der im "Breaking Bad"-Kosmos spielt!

Wie The Hollywood Reporter berichtet, plane der Serienmacher aktuell ein neues "Breaking Bad"-Kapitel in Form eines zweistündigen Spielfilmes. Ob der Streifen die Vorgeschichte des Erfolgsformats zeigt, das Ende der fünften Staffel fortführt oder gar eine reine Neuverfilmung der Story darstellt, ist bisher noch nicht bekannt. Genauso ungewiss ist, ob der Film im Fernsehen oder im Kino laufen wird. Feststeht nur, dass die Dreharbeiten im US-Bundesstaat New Mexico unter dem Arbeitstitel "Greenbrier" noch diesen Monat beginnen sollen – das konnte die ansässige Filmbehörde dem Magazin bereits bestätigen.

Ob auch Bryan Cranston wieder in seine Paraderolle schlüpfen wird, steht ebenfalls in den Sternen. In den ersten vier Staffeln des "Breaking Bad"-Prequels "Better Call Saul" ist der Schauspieler bisher nicht aufgetaucht. Produzent Vince Gilligan wollte sich zu seinem neuen Projekt noch nicht äußern.

Kevin Winter/Getty Images Bryan Cranston, Vince Gilligan und Aaron Paul

ActionPress / EVERETT COLLECTION, INC. Bryan Cranston als Walter White

ActionPress / Hollywood Picture Press / face to face Aaron Paul und Bryan Cranston in ihren "Breaking Bad"-Rollen Jesse Pinkman und Walter White

