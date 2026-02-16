Hollywood-Ikone Robert Duvall ist mit 95 Jahren verstorben

Die Filmwelt trauert um Robert Duvall (95): Der Hollywood-Star ist in seinem Zuhause in Middleburg im US-Bundesstaat Virginia gestorben. Die traurige Nachricht wurde am Montag von seiner Ehefrau Luciana Duvall öffentlich gemacht, die den Tod des Schauspielers auf Facebook bestätigte. Robert sei demnach am Sonntagabend friedlich im Kreis seiner Liebsten eingeschlafen. Die Nachricht vom Tod des "Der Pate"- und "Apocalypse Now"-Stars verbreitete sich in Windeseile und löste weltweit große Anteilnahme aus.

In ihrem langen Facebook-Statement fand Luciana sehr persönliche Worte für den Oscarpreisträger. "Gestern haben wir uns von meinem geliebten Ehemann, geschätzten Freund und einem der größten Schauspieler unserer Zeit verabschiedet", schrieb sie und betonte, Robert sei "friedlich zu Hause, umgeben von Liebe und Geborgenheit" gestorben. Für die Öffentlichkeit sei er ein preisgekrönter Schauspieler, Regisseur und Geschichtenerzähler gewesen, für sie jedoch "einfach alles".

Sie erinnerte zudem daran, wie sehr der Star für jede Rolle gebrannt habe: "Für jede seiner vielen Rollen gab Bob alles [...]. Dadurch hinterlässt er uns allen etwas Bleibendes und Unvergessliches." Zugleich dankte sie den Fans für ihre Unterstützung und bat darum, der Familie nun die Zeit und Privatsphäre zu lassen, um in Ruhe Abschied zu nehmen.

Getty Images Robert Duvall bei der Pressekonferenz zu "Widows" beim TIFF 2018 in Toronto

Getty Images Robert Duvall beim Tribeca Film Festival 2019 zur 40-Jahre-Restaurierung von "Apocalypse Now"

