"Isolierend": Rupert Grint äußert seine Ängste als Vater

Rupert Grint (37) hat offen wie selten über seine Erfahrungen als zweifacher Vater gesprochen und besonders die Herausforderungen betont, die diese Rolle mit sich bringt. Der Harry Potter-Darsteller und seine langjährige Partnerin Georgia Groome, die durch ihre Rolle in "Frontalknutschen" bekannt ist, haben zwei gemeinsame Kinder: die fünfjährige Wednesday und die erst zehn Monate alte Goldie. Im Gespräch mit dem Hollywood Reporter beschrieb Rupert die erste Zeit nach der Geburt als "isolierend" und schilderte die Ängste, die er in dieser Phase durchlebte: "Die Angst vor Gefahren, davor, dass etwas nicht normal ist – ich hatte sie besonders bei Wednesday." Schlaflose Nächte und die ständige Sorge um das Wohlergehen der Kinder gehörten für ihn zur Anfangszeit des Vaterseins dazu.

Die Beziehung von Rupert und Georgia begann bereits 2011, doch das Paar hat es stets geschafft, sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Ihre erste Tochter Wednesday kam im Mai 2020 zur Welt. Rupert teilte damals einen seltenen Einblick in ihr Familienleben, als er ihren Namen mit einem herzerwärmenden Social-Media-Post enthüllte. Auch heute bleibt ihre Privatsphäre für die beiden Schauspieler ein wichtiger Wert, trotz gelegentlicher Interviews, in denen Rupert ehrlich über die Herausforderungen und Freuden des Vaterseins spricht. "Es ist ein schreckliches Gefühl, wenn die glücklichste Zeit auch traumatisierend sein kann", gab er gegenüber dem Magazin zu, ohne jedoch zu verbergen, wie bedeutsam ihm seine Rolle als Vater ist.

Rupert war der erste Hauptdarsteller des "Harry Potter"-Trios, der Vater wurde. "Es hat definitiv meine Perspektive verändert", betont der Filmstar, der sich trotz aller Furcht in seiner Vaterrolle erfüllt fühlt. Doch es ist nicht nur das Elternsein, das Rupert und seine Partnerin verbindet. In einem vergangenen Interview mit Entertainment Tonight erklärte Rupert, wie ähnlich sie sich seien: "Wir denken gleich und sind wie beste Freunde. Das hat unsere Beziehung so lange funktionieren lassen."

Anzeige Anzeige

Instagram / rupertgrint Rupert Grint mit seiner Tochter Wednesday

Anzeige Anzeige

Getty Images Rupert Grint, Berlinale 2026 im Berlinale Palast

Anzeige Anzeige

Georgia Groome und Rupert Grint beim Dinard Film Festival