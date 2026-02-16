Ariel ist die neue Bachelorette: Fans haben klare Meinung

Ariel (22) ist offiziell als neue Schweizer Bachelorette bestätigt – und im Netz brodelt es bereits gewaltig. Kaum war die Nachricht unter einem Instagram-Post von Promiflash publik, legten die Follower mit ihren Reaktionen los. Besonders ein Kommentar sorgt für Gesprächsstoff. "Gil könnte doch teilnehmen, oder?", stichelt ein User und erinnert damit an Ariels Dschungelcamp-Zoff mit dem Sänger. Andere schreiben spöttische Warnungen an die potenziellen Datingshow-Kandidaten und zeichnen ein hitziges Bild der kommenden Staffel, noch bevor die ersten Dreharbeiten im Ausland über die Bühne gegangen sind.

Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Stimmen, die Ariel eine temperamentvolle Rolle in der Liebesshow voraussagen. "Männer, bleibt im Auto sitzen!", rät ein Nutzer sarkastisch. Andere legen nach und schreiben, wer sich jetzt bei der Show anmelde, müsse damit rechnen, "nicht zu Wort zu kommen, angeschrien zu werden, beleidigt zu werden etc." Manche Follower malen sich sogar einen regelrechten TV-Eklat aus und wünschen sich, dass "am ersten Abend jeder einzelne die Rose ablehnt" und die Männer geschlossen gehen. Eine weitere Stimme kommentiert erleichtert: "Bin ich froh, dass dies nicht im deutschen TV läuft."

Dass Ariel polarisiert, ist keineswegs neu. Bereits während ihrer Teilnahme an der aktuellen Staffel der #CoupleChallenge schlug ihr massiver Gegenwind entgegen. "Team Sebi und Liza ganz klar. Kickt die alte Nervensäge aus dem Camp", lautete einer der schärfsten Kommentare unter einem Post zur Show. Die Zuschauer forderten offen ihren Rauswurf und machten aus ihrer Antipathie kein Geheimnis. "Ich hoffe so sehr, dass Ariel rausfliegt. Hab echt Kopfweh von ihrem Geschrei und es macht keinen Spaß, CC zu schauen", schimpfte ein anderer Fan.

Instagram / _ariel__61 Ariel, TV-Bekanntheit

RTL Ariel und Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Bekanntheit