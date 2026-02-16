Katharina Eisenblut spricht sich gegen Hasskommentare aus

Reality-Star Katharina Eisenblut (31) hat ein deutliches Zeichen gegen Hass im Netz gesetzt: In einem Video auf Instagram zeigt sich die ehemalige DSDS-Teilnehmerin ganz natürlich, im Schlafanzug vor der Kamera stehend. Neben ihr erscheinen gemeine Nachrichten, die sie regelmäßig online erhält – darunter Sätze wie "Du bist hässlich" und "Du bist fett". Katharina teilt ehrlich mit, dass diese Worte ihr schwer zusetzen. Sie gesteht: "Ich leide. Manchmal breche ich innerlich weg." Mit diesen Einblicken möchte sie nicht nur auf die gravierenden Auswirkungen solcher Kommentare hinweisen, sondern auch einen Appell an ihre Follower richten.

In ihrer umfangreichen Botschaft fordert Katharina mehr Nachdenklichkeit und Einfühlungsvermögen im Netz. Sie betont, dass Kritik keineswegs unterdrückt werden sollte, aber schärft das Bewusstsein dafür, diese stets respektvoll zu formulieren. "Schreibt es so, dass ihr es mir auch ins Gesicht sagen würdet", lautet ihre Bitte. Besonders einprägsam äußert sich Katharina über die Nachwirkung der fiesen Worte, die, einmal geschrieben, oft noch lange in den Köpfen der Betroffenen kreisen. Gleichzeitig möchte sie aber auch Hoffnung schenken. "An alle, die gerade still mitlesen und auch Dinge schlucken müssen: Ich sehe euch. Ihr seid nicht zu sensibel. Ihr seid nicht allein", schreibt sie.

Für ihre Fans ist Katharina längst nicht nur ein TV-Star, sondern auch eine beeindruckende Kämpferin. Vor einiger Zeit sorgte sie mit ihrem Abnehmerfolg für Schlagzeilen: Nach der Geburt ihrer Tochter hatte sie 38 Kilo abgenommen und strahlte voller Zuversicht in die Kamera. Doch die jetzige Botschaft zeigt, dass hinter der äußeren Stärke auch eine verletzliche Seite steckt. Indem sie über ihre verletzenden Erfahrungen spricht, gibt sie nicht nur sich selbst, sondern auch anderen eine Stimme und fordert einen respektvolleren Umgang miteinander. Die Unterstützung ihrer Community bleibt dabei unumstritten.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Januar 2026

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, September 2025