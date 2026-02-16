Nach Scheidung: Nicole Kidman behält rustikale Luxus-Farm

Nicole Kidman (58) ist offiziell wieder Single – und sie setzt inmitten des Neustarts ein deutliches Zeichen: Die Schauspielerin behält ihr australisches Rückzugsparadies Bunya Hill, berichtet Hello!. Nach der im Januar finalisierten Scheidung von Keith Urban (58) bleibt das georgianische Herrenhaus aus dem Jahr 1858 in ihrem Besitz. Das Anwesen liegt im Sutton Forest in New South Wales, erstreckt sich über gut 110 Hektar Weideland und gilt als "rustikaler Hof" mit Luxusfaktor. Während die gemeinsame Sydney-Wohnung der Ex-Partner inzwischen verkauft ist, bleibt Bunya Hill das stille Juwel im Portfolio. Die Einigung über die Immobilien ist laut Gerichtsdokumenten zu beiderseitiger Zufriedenheit erfolgt.

Bunya Hill, seit 2008 im Besitz von Nicole und dem Sänger, wird heute auf rund 12 Millionen Dollar (umgerechnet 10.106.114 Euro) geschätzt. Die Residenz bietet eine lichtdurchflutete Wohnhalle mit Holzfeuer, einen Salon mit Billardtisch direkt am Eingang sowie eine Bibliothek mit deckenhohen Regalen. Neben dem Haupthaus gehört ein separates Gäste-Cottage dazu – umgeben von offenen Koppeln, auf denen Rinder und anderes Vieh grasen. Kontrastprogramm zur City: Ihr Apartment im exklusiven Latitude-Komplex am Hafen von Sydney, mit Panoramablick auf Harbour Bridge und Oper, ging 2025 für 8,5 Millionen Dollar (umgerechnet 7.158.497 Euro) an Winzer David Madson. Die große Frage für Fans: Was wird aus den weiteren Adressen, darunter das Haus in Nashville und die Villa in Beverly Hills? Laut der Einigung sollen beide behalten, was sich bereits in ihrem Besitz befindet.

Für Nicole markiert die Scheidung nicht nur einen Neubeginn in der Verwaltung ihres Besitzes, sondern auch in ihrem Privatleben. Mit ihren Töchtern Sunday und Faith hat sie sich in den USA wieder eingelebt und scheint nun mit einer positiven Einstellung in die Zukunft zu blicken. Die Schauspielerin, die mit ihrer Präsenz sowohl auf der Leinwand als auch auf dem roten Teppich glänzt, genießt ihre Zeit mit ihren Kindern und konzentriert sich darauf, die neue Normalität in ihrem Leben zu gestalten. Während sie ihren Fokus auf ihre Familie richtet, bleibt die Bunya-Hill-Farm ein Rückzugsort voller Erinnerungen und neuer Möglichkeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im Rahmen der Met Gala 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman bei der Met Gala, Mai 2025