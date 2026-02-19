"Kurze, schwere Krankheit": Details zu Thorsten Hamers Tod

Erst gestern wurden traurige Nachrichten bekannt: Thorsten Hamer, bekannt aus der beliebten SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis", ist im Alter von nur 43 Jahren verstorben. Während zunächst keine Details zu seiner Todesursache bekannt waren, äußert sich nun seine langjährige Agentin Mara Winzer gegenüber der Bild-Zeitung und gibt weitere Informationen zum Tod des Schauspielers bekannt. "Es kam alles sehr überraschend und plötzlich. Thorsten starb am 8. Februar nach kurzer, schwerer Krankheit in Solingen im Kreise seiner Familie", erklärt sie. Aus Respekt vor der Familie möchte die Agentin jedoch nicht preisgeben, um welche Krankheit es sich genau handelte.

Die Diagnose traf Thorsten im Jahr 2025 völlig überraschend während der Dreharbeiten zu den neuen Folgen von "Die Landarztpraxis". Die schwere Krankheit zwang ihn dazu, sofort aus der Serie auszusteigen. Doch Thorsten liebte seinen Beruf über alles und wollte nicht aufgeben. Deshalb stand er später noch für den Kinofilm "10 Blocks" vor der Kamera, der in diesem Jahr erscheinen soll. "Er war überglücklich, voller Zuversicht, dass alles wieder gut werden würde. 'Es geht mir gut, ich bin stark!', sagte er noch zu mir. Ein Hauch von Zuversicht und Hoffnung war spürbar", erinnert sich Mara.

Millionen Zuschauer kannten und liebten Thorsten als den warmherzigen Koch Matthias "Matti" Steininger aus der SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis". Von der zweiten bis zur dritten Staffel verkörperte er in über 151 Episoden die Figur des Kochs in der Alten Post und wurde so zu einem festen Publikumsliebling. Seine Agentin Mara findet zum Abschluss noch emotionale Worte für Thorsten: "Und wenn die Sterne mehr als sonst vom Nachthimmel funkeln und zwei besonders stark funkeln, dann sind es ganz bestimmt Thorsten Hamer und Heinz Erhardt, die im Himmel zusammen auf der Bühne stehen und das himmlische Publikum erfreuen."

Imago Thorsten Hamer als Heinz Erhardt bei der ARD-Liveshow Die Krone der Volksmusik 2010 in der Stadthalle Chemnitz

Imago Thorsten Hamer in Düsseldorf, Februar 2018

Imago Thorsten Hamer bei "Was bin ich nur wieder für ein Schelm – Die große Heinz Erhardt-Revue" am Klavier

