Andrews Festnahme: König Charles meldet sich selbst zu Wort

Wenige Stunden nach der Festnahme seines jüngeren Bruders Andrew Mountbatten Windsor (66) am Donnerstagmorgen hat sich König Charles III. (77) mit einem Statement zu Wort gemeldet. Die Festnahme steht im Zusammenhang mit den Epstein-Files, die seinen Ruf schon seit Jahren belasten: Andrew wird vorgeworfen, in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter vertrauliche Dokumente an den 2019 gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) weitergeleitet zu haben. "Ich habe mit großer Besorgnis die Nachrichten über Andrew Mountbatten Windsor und den Verdacht auf Amtsmissbrauch zur Kenntnis genommen", erklärt der Monarch laut t-online. Es müsse nun ein "umfassender, fairer und ordnungsgemäßer Prozess" folgen, in dessen Rahmen die Angelegenheit von den zuständigen Behörden untersucht werde.

Charles betont zudem, die Ermittlungsbehörden "uneingeschränkt" unterstützen zu wollen. "Lassen Sie mich klar sagen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen", verspricht der 77-Jährige. Gleichzeitig kündigt Charles an, seinen royalen Verpflichtungen weiterhin nachzukommen und sich nicht weiter zu den laufenden Ermittlungen zu äußern. Stattdessen wolle er Termine im Namen der Krone wahrnehmen. "In der Zwischenzeit werden meine Familie und ich weiterhin unsere Pflicht erfüllen und Ihnen allen dienen", erklärt er mit Blick auf seine Ehefrau Königin Camilla (78) sowie das Thronfolgerpaar William (43) und Kate (44).

Seine Skandale im Zusammenhang mit Jeffrey hängen Andrew bereits seit vielen Jahren nach. Immer wieder sah sich die Königsfamilie daher gezwungen, sich öffentlich von dem Sohn von Queen Elizabeth II. (†96) zu distanzieren. Vor einigen Monaten wurden ihm seine offiziellen Titel entzogen. Im November war zudem bekannt geworden, dass die britische Polizei wegen Amtsmissbrauchs gegen Andrew ermittelt. Heute Morgen wurde er – an seinem 66. Geburtstag – schließlich auf dem Landsitz der Familie in Norfolk verhaftet.

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025

Getty Images König Charles, Mai 2025

