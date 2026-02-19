Vor dem Finale: MLFL-Elena schickt drei Single-Männer heim

Im großen Showdown kurz vor dem Finale von Make Love, Fake Love geht es für Elena Miras (33) emotional an die Substanz. Zu Beginn der zwölften Folge sind noch sechs Männer im Rennen um das Herz der Reality-Beauty, doch drei von ihnen müssen die Luxusvilla verlassen. Als ersten Kandidaten trifft es Leonidas, wenig später folgen auch Ray und Andi. Alle drei stellen sich im Anschluss als echte Singles heraus.

Nach dem Auszug der drei Männer stehen nun Ferris, Johannes und Patrick im Finale. Johannes analysiert im Einzelinterview Elenas Entscheidung: "Elena hat nach ihrem Gefühl entschieden und nicht nach dem Spiel, und deswegen hat sie drei Singles rausgeschmissen." Für die TV-Bekanntheit wird damit die zentrale Frage der Show immer drängender: Wer spielt nur eine Rolle – und wer meint es wirklich ehrlich? Elena selbst sagt offen: "Jemand von meinen Jungs muss eine Beziehung haben oder sollte zumindest eine Beziehung haben." Die Ungewissheit, wer sie eventuell belügt, hängt wie eine dunkle Wolke über dem Weg in das Finale. Kurz darauf wird deutlich, wie sehr Elena an den verbliebenen Männern hängt und wie nah ihr die Situation geht. Die Influencerin erklärt unter Tränen: "Die sind mir so ans Herz gewachsen, und würde mich einer von denen anlügen, wäre das ganz schlimm, egal wer."

Schon in der Woche zuvor hatte Elena kein Geheimnis daraus gemacht, wie sehr sie zwischen den verbliebenen Männern hin- und hergerissen ist. Im Gespräch mit Johannes gestand die Reality-Beauty offen: "Guck mal, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich war ganz ehrlich zu ihm: Ich habe für euch beide ein Gefühl in meinem Herzen. Ich habe etwas, was ich für dich fühle, und ich habe etwas, das ich für [Patrick] fühle, und das wird für mich im Finale nicht einfach." Auch im Einzelinterview betonte sie damals: "Ich weiß, dass man von außen denkt, Patrick wird es sein, ich werde den wählen. Aber nur weil ich Patrick geküsst habe, zieht das Johannes nicht runter. Johannes hat die krassesten Qualitäten überhaupt. Ich weiß, mit ihm würde es draußen sowas von funktionieren." Für Ferris fand sie ebenso warme Worte: "Ich fühle mich bei Ferris einfach gut aufgehoben, ich hatte mit Ferris tolle Gespräche, eine gute Zeit, das war nie ein Auf und Ab, sondern standhaft gut."

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love"

RTL / Jörn Strojny Leonidas, "Make Love, Fake Love"-Kandidat 2026

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Andreas

