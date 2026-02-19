Christine Quinn über mögliches "Selling Sunset"-Comeback

Drei Jahre nach ihrem dramatischen Ausstieg könnte Christine Quinn (37) möglicherweise zu Selling Sunset zurückkehren. Gegenüber Us Weekly äußerte sich die 37-Jährige jetzt zu den anhaltenden Spekulationen um ein Comeback in der beliebten Netflix-Serie. "Es werden immer Gespräche geführt. Ich weiß nicht, wie das aussehen würde", erklärte der Realitystar, während sie für die dritte Staffel von "House of Villains" auf Peacock warb. Sie sei "immer offen dafür, Spaß zu haben und Looks zu zeigen", aber es müsse für sie Sinn ergeben, fügte Christine hinzu. "Es ist jetzt einfach ein Fragezeichen. Wir werden sehen." Angeblich lässt die Produktion derzeit ausloten, ob Christine Interesse an einer Rückkehr für die zehnte Staffel hätte, nachdem Chrishell Stause (44) bestätigt hat, dass sie mit der Show fertig ist.

Trotz ihres Ausstiegs vor drei Jahren pflegt Christine weiterhin Kontakte zu einigen ihrer ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. "Ich bleibe mit einigen aus dem Cast in Kontakt. Jason Oppenheim, mit dem habe ich tatsächlich gestern gesprochen. Ich liebe ihn. Ich habe ihn immer geliebt, und er war mir gegenüber immer sehr unterstützend", verriet sie im Gespräch. Auch mit Nicole Young, Davina Potratz und Bre Tiesi (34) stehe sie hier und da in Verbindung und treffe sie auf Events. Obwohl Christine die Show selbst nicht mehr verfolgt, bekommt sie über TikTok einiges mit und wundert sich, warum die Serie eine "dunklere Wendung" genommen hat, seit sie gegangen ist. "Ich hatte viele Leute, die mir sagten: 'Ich habe mir die Staffel nochmal angeschaut, und es ist, als hätte ich beim ersten Mal eine rosarote Brille getragen.' Und das gibt mir ein gutes Gefühl", berichtete die Autorin.

Die gebürtige Kalifornierin, die Mutter eines Kindes ist, konzentriert sich derzeit auf andere Projekte. Aktuell bereitet sie sich auf die Premiere der dritten Staffel von "House of Villains" vor, die am 26. Februar auf Peacock startet. In der von Joel McHale (54) moderierten Comedy-Wettbewerbsserie treten elf Reality-Stars gegeneinander an, um 200.000 Dollar und den Titel "Americas Ultimate Supervillain" zu gewinnen. "Ich habe die Show immer geliebt. Ich habe sie geschaut. Ich bin ein riesiger Fan", schwärmte Christine. Die Gelegenheit, ihre echte Persönlichkeit zu zeigen und Spaß zu haben, sei aufregend gewesen. "Es ist sehr anders als alles, was ich bisher gemacht habe. Ich habe noch nie eine Wettbewerbsshow gemacht. Ich hatte noch nie Mitbewohner, geschweige denn, dass ich mir eine Dusche in einem Badezimmer mit jemandem teilen musste. Es war alles neu für mich, aber auf die beste Art und Weise", erklärte sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christine Quinn im September 2024 in Mailand

Anzeige Anzeige

Instagram / thechristinequinn Christine Quinn, "Selling Sunset"-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Mary Bonnet, Nicole Young, Christine Quinn und Jason Oppenheim in Los Angeles