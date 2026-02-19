Leighton Meester klärt Missverständnis mit Ariana Grande auf

Leighton Meester (39) hat jetzt ein Missverständnis mit Ariana Grande (32) aufgeklärt, das Anfang Januar für reichlich Aufregung in den sozialen Medien gesorgt hatte. Die Schauspielerin sprach am 18. Februar in der Podcast-Episode von "Podcrushed" über die Begegnung mit der Sängerin auf dem roten Teppich der Critics Choice Awards und erklärte, was an jenem Abend wirklich passiert war. Leighton gab zu, dass sie Ariana bei der Begegnung einfach akustisch nicht richtig verstanden hatte und dies zu einem peinlichen Moment führte. "Sie sagte etwas zu mir. Und dann drehte sich Kate [meine Publizistin] um, und wir beide hörten, dass sie sagte: 'Hi, ich liebe dich. Wah, wah, wah.' Ich konnte sie nicht hören", erinnerte sich die 39-Jährige.

Die "Gossip Girl"-Darstellerin erklärte weiter, dass sie annahm, Ariana würde auf humorvolle Weise auf ihre Tränen bei der Preisverleihung im Vorjahr anspielen, als ihr Ehemann Adam Brody (46) einen Award gewann. "Sie ging gerade weg. Und ich dachte: 'Oh, sie ist so eine Comedy-Queen. Sie ist einfach lustig.' Wie: 'Ich liebe dich. Wah, wah, wah.' Ich dachte, das wäre etwas, was sie tun würde", führte Leighton aus. Eine Woche später traf sie Ariana erneut und klärte das Missverständnis auf. "Ich habe ihr gesagt: 'Ich muss dir erzählen, ich dachte [du sagtest das].' Und sie meinte: 'Du dachtest, ich sagte wah, wah, wah? Das ist so lustig'", erzählte die Schauspielerin im Podcast. Sie selbst beschrieb die Situation als "so peinlich" und scherzte: "Das ist halt so, weil man als alter Mensch nicht mehr richtig hört. Das ist mir total peinlich."

Bei den Critics Choice Awards hatte Ariana begeistert "Ich liebe euch so sehr! Wow, wow, wow" zu Leighton und Adam gerufen, als sie an dem Paar vorbeilief. Die "Nobody Wants This"-Darstellerin hatte daraufhin mit "Wah, wah, wah" geantwortet und gelacht, was in einem Video festgehalten wurde und viral ging. Viele Nutzer warfen ihr daraufhin vor, sich über die Sängerin lustig zu machen. Trotz Leightons Erklärung bleiben einige Fans skeptisch. "Sie wurde erwischt, wie sie sich über sie lustig machte, und versucht jetzt, ihren Hintern zu retten", behauptete ein Nutzer auf X. Andere verteidigten die Schauspielerin hingegen und meinten, dass Ariana selbst scherzhaft gewesen sei und es sich um einen harmlosen Moment gehandelt habe.

