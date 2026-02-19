Ex-Bachelorette-Sieger Leander Sacher trauert um seine Mama

Leander Sacher (28) macht traurige Nachrichten publik: Der Ex-Bachelorette-Sieger hat seine Mutter verloren. "Vor mehr als drei Monaten durfte ich das letzte Mal deine Hand halten, und seitdem ist da eine Lücke. Eine Lücke, die so viel Leere hinterlässt", schreibt er auf Instagram zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme, die zeigt, wie Leander seine Mama liebevoll im Arm hält. Offenbar ist sie nach einer langen, schweren Krankheit verstorben, wie seine Zeilen andeuten: "Du hast drei Jahre lang gekämpft. Wir haben mit dir gekämpft, alles versucht. Diese Zeit war so kräftezehrend. Ich habe so geweint, als du die Diagnose bekommen hast. Aber du hast nie aufgegeben."

An welcher Krankheit Leanders Mama litt, ist bisher nicht bekannt. Weiter heißt es in seinem Beitrag: "Ich sage immer, du wärst mit deinem Mut bis zur Antarktis und durch jede Wüste gegangen. Du warst so lebensfroh und wolltest noch viele schöne Jahre haben, mit uns, mit Fino, vielleicht mit Enkeln. Du warst so stolz auf mich und uns Kinder, das weiß ich." Er vermisse sie als Person, die gemeinsamen Gespräche, Blickwinkel, die Sichtweise einer Mama. Seinen Post schließt er mit einer rührenden Liebeserklärung an seine geliebte Mutter ab: "Du bist viel zu früh gegangen. Aber mach dir keine Sorgen um mich, um uns oder um Fino. Das habe ich dir zuletzt immer wieder gesagt. Ich werde auf alle aufpassen. Danke für alles, Mama. Ich werde dich für immer in meinem Herzen tragen."

In der Vergangenheit fand Leander großen Rückhalt in seiner Partnerin Maxime Herbord (31). Die ehemalige Bachelorette schwärmte damals offen auf Instagram: "Er liebt und schätzt mich mit all meinen Facetten, meinen Stärken und Schwächen." Schon damals war für die Influencerin klar: Leander bereichert ihr Leben "auf so viele Weisen". Auch in dieser schweren Zeit wird Maxime sicher eine wichtige Stütze für Leander sein. Die tiefe Verbundenheit, die die beiden schon von Anfang an zeigten, dürfte ihm jetzt besonders helfen.

Anzeige Anzeige

Instagram / leander_sacher Leander Sacher im Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / leander_sacher Leander Sacher mit seiner Mutter

Anzeige Anzeige

Instagram / maximeee Leander Sacher und Maxime Herbord