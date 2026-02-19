Sophia Thomalla gratuliert dem Ex-Freund ihrer Mutter Simone

Mit einem besonders persönlichen Schnappschuss gratuliert Sophia Thomalla (36) dem Ex-Partner ihrer Mutter Simone zum Geburtstag. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Moderatorin ein altes Kinderfoto, das sie im Grundschulalter zeigt – an ihrer Seite Schauspieler Sven Martinek (62), der sich lächelnd zur Kamera beugt. Dazu schrieb Sophia die schlichten, aber herzlichen Worte: "Happy Birthday, Sven Martinek". Der TV-Star wurde 62 Jahre alt. Sven ließ die Geste nicht unkommentiert, wie t-online berichtet: Er teilte den Beitrag seiner ehemaligen Stieftochter in seiner eigenen Instagram-Story und machte den privaten Erinnerungsmoment so auch seinen Followern zugänglich.

Für Sophia war Sven in den Neunzigerjahren eine wichtige Bezugsperson. Ihre Mutter Simone Thomalla (60) und der Schauspieler waren von 1995 bis 1999 ein Paar. Auch nach dem Liebes-Aus der beiden brach der Kontakt nicht ab. Ein besonderes Zeichen dieser Verbundenheit trägt die Unternehmerin sogar dauerhaft auf ihrer Haut: An den Rippen hat sie sich den Schriftzug "Sven M 180264 RaR10" stechen lassen. Gegenüber der Bild erklärte Sophia einmal, dass der Code für Sven, sein Geburtsdatum 18.02.1964 und das Festival "Rock am Ring 2010" steht, das sie gemeinsam besucht haben.

Sophias leiblicher Vater ist der Theaterschauspieler André Vetters, den Simone Ende der Achtziger kennenlernte und 1991 heiratete. Aus dieser Ehe stammt auch Sophia. Sie ist das einzige Kind der Schauspielerin. Nachdem sich Simone 1995 von André trennte, wurde Sven ihr neuer Partner und damit auch eine feste Größe im Alltag des damals sechsjährigen Mädchens. Der nun geteilte Kinderfoto-Moment stellt das erneut unter Beweis – und zeigt, wie präsent der Schauspieler noch heute in ihrem Leben ist.

Clemens Bilan/Getty Images for Freaky Nation Sven Martinek und Sophia Thomalla bei der Panorama Messe in Berlin

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Sven Martinek

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Juli 2025