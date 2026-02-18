"Die Landarztpraxis"-Schauspieler Thorsten Hamer ist tot

Schauspieler Thorsten Hamer ist am 8. Februar im Alter von nur 43 Jahren gestorben. Dies bestätigt unter anderem Joyn. Millionen Zuschauer kannten und liebten ihn als warmherzigen Koch Matthias "Matti" Steininger aus der SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis". Von der zweiten bis zur dritten Staffel verkörperte er über 151 Episoden lang die Figur des Kochs in der Alten Post, der Bruder von Sabrina und Liebhaber von Bianca war. Mit seiner sympathischen Art hatte sich Thorsten das Publikum erobert und war zu einem festen Bestandteil der beliebten Serie geworden.

Für seine Rolle als Matti hatte sich Thorsten akribisch vorbereitet, wie er im Januar in einem Interview mit Joyn verriet. "Zuallererst habe ich einen Kochkurs gemacht, um gut mit den Materialien eines Kochs umgehen zu können", erklärte er anlässlich des Starts der dritten Staffel. Die emotionale Vorbereitung auf die Figur sei ihm dabei ebenso wichtig gewesen wie das handwerkliche Training. Sich für die "Die Landarztpraxis"-Rolle entschieden zu haben, habe der Darsteller nie bereut. "Gereizt hat mich vor allem das starke Ensemble, die Geschichten, die erzählt werden und natürlich die Rolle, die mir dort zugedacht ist", sagte er. Von seinen Kolleginnen und Kollegen sei er vom ersten Tag an herzlich aufgenommen worden.

Doch bereits vor seiner Zeit bei "Die Landarztpraxis" war Thorsten ein etablierter Schauspieler für Theater- und Filmproduktionen. Nach seiner Ausbildung an der Schauspielschule Düsseldorf sammelte er Erfahrungen in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen und war auch in erfolgreichen ZDF-Formaten wie "Notruf Hafenkante" und "SOKO Wismar" zu sehen. Zuletzt stand er für den Kinofilm "Block 10" unter der Regie von Marcus O. Rosenmüller an der Seite von Christian Berkel (68) und Axel Prahl (65) vor der Kamera. Besonders bekannt war der Schauspieler mit der unverwechselbaren Bassstimme auch als herausragender Heinz-Erhardt-Darsteller.

Imago Thorsten Hamer beim Interview im Riesenrad in Düsseldorf

Imago Thorsten Hamer als Heinz Erhardt bei der ARD-Liveshow Die Krone der Volksmusik 2010 in der Stadthalle Chemnitz

Imago Thorsten Hamer bei "Was bin ich nur wieder für ein Schelm – Die große Heinz Erhardt-Revue" am Klavier

