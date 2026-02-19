Macht Emily Ratajkowski hier Beziehung mit Romain offiziell?

Emily Ratajkowski (34) hat ihre neue Liebe jetzt öffentlich gemacht. Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte das Model neue Fotos, auf denen sie Regisseur Romain Gavras (44) leidenschaftlich küsst. Die Aufnahmen zeigen die 34-Jährige total verknallt und machen deutlich, dass sie offenbar jede freie Minute mit dem 44-Jährigen verbringt. Emily scheint die Aufmerksamkeit ihres neuen Begleiters sichtlich zu genießen und präsentiert ihre Gefühle nun ganz ohne Zurückhaltung. Die Bilder zeigen eine selbstbewusste Emily, die strahlend, lässig gestylt und voll im Flirt-Modus zwischen ihr und Romain die Funken sprühen lässt.

Bereits Anfang November 2025 wurden die beiden bei einem Abendspaziergang durch Manhattan gesichtet, wo sie eng aneinander geschmiegt durch die Straßen schlenderten. Unter einem Baugerüst wurde es schließlich besonders romantisch: Arm um die Taille, vertraute Blicke, ein Kuss, der schon damals keine Zweifel zuließ. Für zusätzliche Brisanz sorgt dabei Romains Vergangenheit: Der Regisseur war zuvor mit Popstar Dua Lipa (30) liiert und steht spätestens seit seinem Film "Sacrifice" wieder verstärkt im Rampenlicht. Dass Emily zuvor noch mit Austin Butler (34) bei einem Dinner gesehen wurde, hatte die Gerüchteküche ordentlich angeheizt. Doch nun scheint klar, wohin ihr Herz wirklich tendiert.

Romain ist als Regisseur in der Filmbranche tätig und machte sich unter anderem durch seine Zusammenarbeit mit verschiedenen Künstlern einen Namen. Seine Beziehung mit Sängerin Dua Lipa sorgte in der Vergangenheit bereits für Schlagzeilen. Emily hingegen ist nicht nur als Model, sondern auch als Schauspielerin und Unternehmerin bekannt. Die 34-Jährige hat in der Vergangenheit bereits mehrere Beziehungen gehabt und scheint nun mit Romain einen Neuanfang zu wagen. Die beiden wirken auf den Instagram-Fotos sehr vertraut miteinander und zeigen sich in entspannten Momenten.

Getty Images Emily Ratajkowski, 2025

Instagram / emrata Emily Ratajkowski postet Bilder mit Romain Gavras im Februar 2026

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Januar 2025