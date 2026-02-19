Er gesteht im "Make Love, Fake Love"-Finale seine Beziehung

Im Finale von Make Love, Fake Love geht es für Elena Miras (33) Schlag auf Schlag. Die Reality-Bekanntheit trifft nacheinander ihre drei Finalisten Ferris, Patrick und Johannes zu je einem letzten Date. Doch beim romantischen Treffen mit Ferris kommt alles ganz anders. Aus ihm platzt plötzlich die Wahrheit heraus. "Auch wenn ich dich damit wahrscheinlich verletze, will ich dir auf jeden Fall sagen, dass ich vergeben bin", gesteht er ehrlich. Er macht deutlich, dass er seine Partnerin sehr vermisst, sich bei Elena aber zugleich wohlgefühlt hat. Elena ist kurz geschockt, bleibt gefasst und hört zu.

Nach dem Geständnis wirkt das Gespräch erstaunlich wertschätzend. Elena reagiert offen und findet klare Worte: "Es war schon so ein bisschen ein Schock, ganz kurz, aber ich kann ihm nicht böse sein. Ich wusste auch, dass ich mit ihm nicht die Villa verlassen werde, deshalb war das ganz entspannt. Ich schätze das sehr, dass er diese Größe hatte und mir das eben gestanden hat", sagt sie in der Show. Dann richtet die Influencerin sogar einen Satz an die unbekannte Partnerin: "Sie kann unglaublich stolz auf dich sein." Elena bittet Ferris, gegenüber den anderen beiden Kandidaten vorerst zu schweigen, um deren Dates unbeeinflusst zu lassen. Zum Abschied umarmen sich die beiden mehrfach, wünschen sich alles Gute und gehen respektvoll auseinander.

Nur kurz zuvor hatte es bereits einen emotionalen Showdown gegeben, bei dem Elena gleich drei Männer nach Hause schickte. Leonidas, Ray und Andi mussten die Villa verlassen – und stellten sich im Nachhinein allesamt als echte Singles heraus. Johannes kommentierte Elenas Entscheidung im Einzelinterview mit den Worten: "Elena hat nach ihrem Gefühl entschieden und nicht nach dem Spiel, und deswegen hat sie drei Singles rausgeschmissen." Für Elena wurde in diesem Moment die große Unsicherheit immer spürbarer: Wer ist ehrlich, wer spielt nur eine Rolle? Die TV-Bekanntheit machte im Verlauf der Sendung kein Geheimnis daraus, wie sehr ihr die Männer inzwischen ans Herz gewachsen waren. Mit Tränen in den Augen erklärte sie offen: "Die sind mir so ans Herz gewachsen, und würde mich einer von denen anlügen, wäre das ganz schlimm, egal wer." Ferris' Geständnis hat die Wogen aber offenbar ein wenig geglättet.

RTL / Dustin Leonhard Grieß Elena Miras, "Make Love, Fake Love"-Star

RTL Elena Miras und Ferris bei "Make Love, Fake Love"

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat Ferris

