Nach "Make Love, Fake Love"-Finale: Johannes ist getrennt

Johannes und Christina sind nach ihrer Make Love, Fake Love-Teilnahme kein Paar mehr. Das Duo, das es in der aktuellen Staffel der Sendung sogar bis ins Finale geschafft hatte, geht mittlerweile wieder getrennte Wege. Christina bestätigt das Liebes-Aus nun im dazugehörigen RTL+-Podcast. Auf die Frage nach ihrem aktuellen Beziehungsstatus antwortet sie kurz und knapp: "Wir sind getrennt." Die Trennung habe bereits im September des vergangenen Jahres, also noch vor der Ausstrahlung der Sendung, stattgefunden.

Auch den Grund für das Liebes-Aus verrät Christina im Podcast und macht dabei klar, dass Johannes die Schuld trägt. "Er hat Scheiße gebaut und ich habe immer gesagt: Wenn du Scheiße baust, bin ich weg", erklärt sie. Trotz der Trennung sprechen die beiden aber noch hin und wieder miteinander: "Wir haben noch Kontakt, weil wir unseren Hund Coco zusammen haben. Und nach wie vor teilen wir uns den Hund und sorgen beide für sie, und daher ist man halt noch in Kontakt, aber wir gehen getrennte Wege."

Während der Show sah zwischen Johannes und Christina noch alles so harmonisch aus. Besonders eine Szene sorgte für Aufsehen, als Johannes das Lachen von Single-Lady Elena (33) nachahmte und dabei laut grunzte. Christina konnte sich vor Lachen kaum halten und die anderen Frauen in der Villa waren sich sofort sicher: "Okay, Johannes und Christina, die gehören zusammen", rief eine der Mitbewohnerinnen damals. Unter dem Gelächter der Gruppe gab Christina schließlich zu: "Ja, okay, es ist meiner!" Im Einzelinterview schwärmte die Brünette anschließend: "Das Video war einfach der perfekte Moment, das zu droppen, und das hat sich so gut angefühlt." Auch später lobte sie Johannes' Verhalten immer wieder und im finalen Showdown fielen sich die beiden glücklich in die Arme und küssten sich.

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat Johannes

RTL Die Villa der Vergebenen bei "Make Love, Fake Love"

RTL Elena Miras und Johannes bei "Make Love, Fake Love", 2025

