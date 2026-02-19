Emilio hat Fieber: Lisa Akkaya ist "paranoid und ängstlich"

Lisa Marie Akkaya (24) erlebt gerade eine der schlimmsten Phasen ihres Lebens. Nur einen Tag nach der Beerdigung ihres jüngsten Sohnes Xavi, der im Alter von nur vier Monaten verstarb, muss die Influencerin nun auch noch mit der Erkrankung ihres älteren Sohnes Emilio zurechtkommen. Der Kleine hat hohes Fieber bekommen, wie sie ihren Followern auf Instagram mitteilt. "Emilio hat jetzt auch richtig Fieber bekommen. Ich bin so paranoid und weiß gar nicht, wie ich ihm und mir mit der Situation helfen soll", erklärt Lisa in ihrer Story.

Um ihrem Sohn das Kranksein etwas zu erleichtern, versucht Lisa nun, so gut sie kann, zu handeln. In ihrer Story erzählt die Reality-Bekanntheit, dass sie losfährt, um neue Trinkflaschen und weitere kleine Helfer für den Alltag zu besorgen. "Jetzt gerade ist es okay, aber er hat auch Phasen, wo er richtig quengelig ist und ich mache mir so so so Sorgen", beschreibt sie die aktuelle Lage. Für die junge Mutter ist die Situation besonders belastend, weil sie nach der Beerdigung von Xavi ohnehin emotional völlig erschöpft ist und jede Veränderung bei Emilio genau beobachtet.

Lisa hatte bereits vor Kurzem berichtet, wie sehr sie seit dem Verlust ihres Babys unter Schlafmangel und einem permanent kreisenden Kopf leidet. Damals erzählte sie, dass Emilio schon leicht angeschlagen gewesen sei und sie mehrere Stunden versucht habe, ihn in den Schlaf zu begleiten. Die Trauer um Xavi, die Sorge um Emilio und der normale Alltag als Mama prallen bei ihr gerade aufeinander. Auf Social Media zeigt sich die ehemalige 24-Jährige dabei sehr nahbar und gibt ihren Followern einen tiefen Einblick in ihren Gefühlszustand als trauernde Mutter, die ihren Sohn nun noch intensiver im Blick hat als zuvor.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya und Sohn Emilio

