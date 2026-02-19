Single oder vergeben? Er gewinnt "Make Love, Fake Love"

Hat Elena Miras (33) bei Make Love, Fake Love ihr großes Glück gefunden? Die Reality-Darstellerin musste sich im großen Finale zwischen Patrick und Johannes entscheiden, nachdem Kandidat Ferris bereits vor der finalen Entscheidung freiwillig seine Beziehung gestanden hatte und von Elena daraufhin rausgeworfen wurde. Elena wählte schließlich Patrick und begründete ihre Entscheidung emotional: "Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber dank dieser Dates, die ich heute hatte, habe ich vieles rausgezogen und ich weiß, es gibt nur eine Person hier, die mein Herz berührt hat, für die ich Gefühle habe und bei der ich einfach ich sein kann. Und das ist Patrick."

Doch bevor sich Elena und Patrick in die Arme fallen konnten, wurde zunächst der Beziehungsstatus von Johannes enthüllt. Moderatorin Sandra (26) kündigte an: "Johannes, du musst allein nach Hause. Es sei denn, du hast Elena die ganze Zeit heftig angelogen." Dann öffnete sich der Spiegelgang und seine Freundin Christina trat heraus. Elena zeigte sich schockiert und konfrontierte Johannes mit harschen Worten: "Mir ist schlecht von den Lügen. Wer denkst du, wer du bist? Du hattest die ganze Zeit eine Freundin, was denkst du, wer du bist? Du bist niveaulos." Johannes reagierte genervt und meinte: "Ja, jetzt geht's los und jetzt heulst du gleich wieder." Bei Patricks Enthüllung kam hingegen keine Frau aus dem Spiegel – er war tatsächlich Single. Daraufhin schloss Elena ihn erleichtert in ihre Arme.

Auch Ferris' Partnerin Mia stieß zur Gruppe dazu. Die beiden fielen sich glücklich in die Arme, und auch Elena drückte Mia herzlich und sagte ihr, dass sie einen tollen Mann an der Seite habe. Am Ende durfte Elena ihren Sieg genießen. Sandra fasste zusammen: "Elena, du hast es geschafft. Du bist tatsächlich mit einem Mann, für den du Gefühle aufgebaut hast, und er ist Single. Und du hast obendrauf noch 50.000 Euro für euch beide. Du hast nur gewonnen!" Elena und Patrick konnten somit nicht nur gemeinsam die Show verlassen, sondern sich auch über das beachtliche Preisgeld freuen.

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

RTL Ferris, Patrick und Johannes bei "Make Love, Fake Love"

RTL "Make Love, Fake Love"-Patrick und Elena auf einem Date

