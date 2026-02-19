Salma Hayek will Mexikos Image mit neuem Film korrigieren

Salma Hayek (59) arbeitet derzeit an einem neuen Filmprojekt, das für sie eine besondere Herzensangelegenheit ist. Die Schauspielerin produziert einen Film, der das Image ihres Heimatlandes Mexiko korrigieren soll. Bei einer Veranstaltung zur Unterstützung der mexikanischen Filmindustrie, an der auch Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum teilnahm, machte Salma jetzt laut Kurier.at deutlich, worum es ihr geht: "Dieses Projekt ist äußerst wichtig in einer Zeit, in der wir moralisch angegriffen werden und unser Image auf völlig falsche Weise vermittelt wird", erklärte die gebürtige Mexikanerin. Es sei wichtig, die "Kontrolle" über die Erzählung zurückzugewinnen, um "zu sagen: Das ist Mexiko, nicht das, was man euch gerade verkauft".

Die Dreharbeiten für den Film, dessen Titel noch nicht bekannt gegeben wurde, sollen in Salmas Heimatstaat Veracruz sowie im Bundesstaat Quintana Roo im Südosten Mexikos stattfinden. Laut lokalen Medien soll Angelina Jolie (50) die Hauptrolle in dem Projekt übernehmen. Obwohl Salma US-Präsident Donald Trump (79) nicht explizit nannte, ist der politische Hintergrund ihres Engagements deutlich. Donald Trump hat sich in der Vergangenheit immer wieder abfällig über Mexiko und seine Bewohner geäußert.

Salma, die selbst in Mexiko geboren wurde und später nach Hollywood ging, hat sich in den vergangenen Monaten mehrfach zu Wort gemeldet. Angesichts der Anti-Migrationspolitik der Trump-Regierung hat sie bereits mehrfach ihre Solidarität mit den Latinos in den USA bekundet. Die Schauspielerin teilte zudem Ratschläge mit der Community, etwa über ihre Rechte im Falle von Razzien der Einwanderungsbehörde ICE. Mit ihrem neuen Filmprojekt setzt sie ihr Engagement nun auf künstlerischer Ebene fort.

