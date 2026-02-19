Romeo Beckham likt negativen Post über Nicola Peltz-Beckham

Romeo Beckham (23) scheint im aktuellen Familienzoff der Beckhams klare Signale zu senden: Der Sohn von Victoria (51) und David Beckham (50) hat auf Instagram ein Video der Popkultur-Influencerin Ash Cantley gelikt, in dem behauptet wird, Nicola Peltz (31) sei das eigentliche Problem im Streit rund um Brooklyn Peltz-Beckham (26). In dem Clip, der sich seit Kurzem in den sozialen Medien verbreitet, heißt es außerdem, Victoria und David würden nur versuchen, ihren Sohn zu retten. Während Brooklyn sich öffentlich immer weiter von seiner Familie distanziert, sorgt Romeos unscheinbarer Klick nun für neuen Gesprächsstoff rund um die prominente Patchwork-Familie, wie DailyMail berichtet.

In dem von Romeo gelikten Video nimmt Ash Cantley kein Blatt vor den Mund. "Ich nehme alles zurück. Nicola ist das Problem. Victoria und David versuchen, ihren Sohn zu retten, ich glaube, Nicola hat ihn zu dieser Erklärung gezwungen", sagt sie in dem Clip. Sie verweist auf ein früheres Interview mit Victoria, in dem die Designerin erklärte: "Ich bin ein Mädels-Mensch, ich liebe Mädchen, deshalb habe ich das Business, das ich habe, und du musst schon ein richtiges A****loch sein, damit ich dich nicht mag." Cantley ergänzt daraufhin: "Und ich dachte mir: Oh ja, Nicola ist ein A****loch." Die Influencerin spricht außerdem über Nicolas angeblich schwierige Freundschaften, etwa zu Selena Gomez (33), und zieht Parallelen zu Nicolas früherer Beziehung mit Anwar Hadid (26), bei der dieser laut Cantley ebenfalls seine Familie auf Abstand gehalten haben soll.

Ganz neu ist Romeos Social-Media-Stichelei in Richtung seines Bruders allerdings nicht. Bereits zuvor hatte Cruz Beckham (20) ein TikTok-Video geteilt, in dem er gemeinsam mit seiner Freundin Jackie Apostel, Romeo und dessen Partnerin Kim Turnbull in einem Auto zu sehen war – dazu der spitze Kommentar: "Stellt euch vor, ihr hasst, und wir sitzen hier einfach so." Während Romeo und Cruz also subtil Haltung zeigen, geht Brooklyn seinen eigenen, immer deutlicher getrennten Weg: Er hat inzwischen nicht nur seine Eltern, sondern auch Familienfreund Gordon Ramsay (59) und dessen Tochter Holly auf Instagram entfolgt, mit denen er als Kind viele Urlaube und Spieltage verbracht hatte. Parallel dazu fehlen Brooklyn und Nicola bei wichtigen Familienmomenten der Beckhams – von Davids 50. Geburtstag bis zu offiziellen Terminen – und die Fronten innerhalb des einst so geschlossenen Promi-Clans wirken nach außen weiterhin verhärtet.

