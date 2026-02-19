Gescheitert: Ioan Gruffudd und Ex Alice müssen vor Gericht

Weil Ioan Gruffudd (52) und Alice Evans (54) es nicht geschafft haben, sich bei ihrer Scheidung zu einigen, geht das Ganze jetzt vor Gericht. Dem Schauspieler und seiner Ex-Frau steht ein neuntägiger Prozess bevor, berichtet Daily Mail. Vergangenen Dienstag hatten die beiden die letzte Chance, sich ohne einen Richter zu einigen, doch diese Mediation endete wohl in einer Pattsituation. Keine der beiden Parteien wollte klein beigeben oder Zugeständnisse machen. Am 23. Februar beginnt nun der Prozess vor dem Obersten Gerichtshof von Los Angeles. Hier sollen dann endlich Entscheidungen in Sachen Sorgerecht getroffen werden und Ioans Antrag auf eine einstweilige Verfügung behandelt werden.

Letzteres war zuletzt der Mittelpunkt der Diskussionen. Ioan stellte den Antrag, weil er seiner Ex "Missbrauch und Belästigung" gegen ihn und seine Partnerin Bianca Wallace vorwarf. Darüber hinaus stehen noch Fragen über die Unterhaltszahlungen für die beiden Töchter Ella und Elsie aus. Vorab trafen der Fantastic Four-Darsteller und Alice sich zwar zu den gerichtlich angeordneten Vergleichsverhandlungen, konnten sich aber nur in Kleinigkeiten einigen. Bei den wesentlichen Aspekten liegt das Ex-Paar nach wie vor schlimm im Streit. Im letzten Treffen vor der Gerichtsverhandlung ermahnte der Richter die beiden, sich höflich zu begegnen und den Prozess nicht in Streit ausarten zu lassen: "Sie werden von ausgezeichneten Anwälten vertreten – nutzen Sie diese Anwälte zum Wohle Ihrer Familie."

Der Scheidungskrieg zwischen Ioan und Alice tobt seit ihrer Trennung 2021. Die vergangenen Jahre waren gefüllt mit gegenseitigen Vorwürfen und einem Rosenkrieg, wie er im Buche steht. Während der gebürtige Waliser mit seiner Bianca eine neue Liebe fand, kämpfte die Schauspielerin angeblich mit finanziellen Problemen um ihre Existenz. Um nicht auf der Straße zu landen, brauchte sie sogar die Hilfe der Fans. Eine GoFundMe-Kampagne rettete Alice vergangenes Jahr vor der Obdachlosigkeit. Ihre Unterstützer spendeten etwa 16.800 Euro. "Wir hätten das niemals ohne eure unglaubliche Liebe und Großzügigkeit geschafft", schrieb die 53-Jährige sichtlich dankbar bei Instagram.

Getty Images Ioan Gruffudd und Alice Evans im Juni 2018

Instagram / ioangruffudd Ioan Gruffudd und Bianca Wallace

Getty Images Alice Evans, Schauspielerin

