Nach aktueller Tour: Cardi B lässt ihren Hintern verkleinern

Cardi B (33) hat backstage bei ihrer "Little Miss Drama Tour" in Kalifornien am 17. Februar eine überraschende Ankündigung gemacht. Die Rapperin verriet, dass sie nach dem Ende ihrer aktuellen Tournee erneut einen Teil ihrer Po-Injektionen entfernen lassen möchte. In einem Video, das der Radiosender Big Boy's Neighborhood veröffentlichte, traf Cardi auf die Sängerin Kehlani, die begeistert ausrief, wie beeindruckend ihr Hintern sei. Daraufhin erklärte die Musikerin: "Nach dieser Tour nehme ich was raus. Nach dieser Tour will ich drei Monate lang von niemandem hören. Ich gehe nach Kolumbien, niemand soll mich kontaktieren, niemand, nichts. Ich lasse den Po verkleinern."

Bereits im September 2024 hatte sich Cardi auf Instagram zu einem früheren Eingriff geäußert. Damals berichtete sie, dass sie "etwa 95 Prozent" ihrer Injektionen hatte entfernen lassen und auch Probleme mit Fibrosen behandeln ließ. Die 33-Jährige erklärte, dass die vollständige Entfernung mehrere Runden an Eingriffen erfordere. Im gleichen Zuge warnte sie junge Menschen eindringlich davor, sich für illegale Po-Injektionen zu entscheiden. "Wenn ihr 19, 20, 21 seid und denkt, ihr seid zu dünn und habt nicht genug Fett für eine Po-Vergrößerung, dann macht keine Injektionen. Tut es nicht!", riet sie ihren Fans, wie US Magazin berichtet.

Cardi hatte sich im Alter von 21 Jahren illegale Biopolymer-Injektionen in einem Keller in Queens für 700 Euro verpassen lassen. Gegenüber dem Magazin GQ schilderte sie 2018 die dramatischen Umstände des Eingriffs, bei dem nichts betäubt wurde. Sie beschrieb den Schmerz als extrem und erzählte, dass die Substanz danach tagelang ausgelaufen sei. Die Frau, die den Eingriff durchführte, wurde später festgenommen, weil angeblich jemand bei ihr auf dem Behandlungstisch gestorben war. Die Rapperin ist mittlerweile Mutter von vier Kindern – Kulture, Wave und Blossom hat sie mit ihrem Ex Offset, ihr jüngstes Kind mit NFL-Star Stefon Diggs.

Getty Images Cardi B, Rapperin

IMAGO / Cover-Images Cardi B, Rapperin

Getty Images Cardi B im Juli 2025