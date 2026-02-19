König Charles unterstützt Polizei bei Andrew-Ermittlungen

Andrew Mountbatten-Windsor (66) ist an seinem Geburtstag in Großbritannien festgenommen worden. Die Polizei bestätigte die Festnahme des Bruders von König Charles (77), nachdem laut Oe24 Ermittlungen wegen mutmaßlichen "Fehlverhaltens in Ausübung offizieller Funktionen" aufgenommen worden waren. Diese stehen im Zusammenhang mit seinen Verbindungen zu dem US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Andrew, der bereits zuvor auf seine Prinzentitel verzichten musste, geriet durch die jüngste Veröffentlichung weiterer Akten im Epstein-Skandal erneut massiv unter Druck. Parallel zur Festnahme teilten die Behörden zudem mit, dass zwei Grundstücke in England durchsucht worden seien, wie Oe24 weiter berichtet.

König Charles hatte bereits im Vorfeld über den Palast erklären lassen, dass er die Polizei bei möglichen Ermittlungen gegen seinen jüngeren Bruder unterstützen werde. Ein Sprecher des Palastes erklärte laut Oe24, der König habe seine tiefe Besorgnis über die gegen Andrew erhobenen Vorwürfe bereits durch Worte und ein beispielloses Vorgehen zum Ausdruck gebracht. "Die konkreten Vorwürfe sind von Herrn Mountbatten-Windsor zu klären. Sollte sich die Thames Valley Police an uns wenden, stehen wir bereit, sie zu unterstützen, wie es sich gehört", hieß es weiter. Zudem betonte der Hof, die Gedanken und Sympathien des Königspaars gälten in dieser Angelegenheit ausdrücklich den Opfern jeglichen Missbrauchs.

Andrew war bereits in den vergangenen Jahren wiederholt in die Schlagzeilen geraten und musste wegen seiner Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitreichende Konsequenzen hinnehmen. Virginia Giuffre (†41) hatte zuvor berichtet, im Alter von 17 Jahren zu Andrew verschleppt und zum Sex gezwungen worden zu sein. Die königliche Familie bemühte sich in der Folge sichtbar darum, Distanz zu den Vorwürfen gegen Andrew zu schaffen. In einer kürzlich veröffentlichten E-Mail wurde nun enthüllt, Andrew habe "einvernehmlichen Sex" mit Virginia gehabt. Wie es nach der Verhaftung für Andrew weitergeht, bleibt nun abzuwarten.

Carl Court/Getty Images, Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images Collage: König Charles und Prinz Andrew

Imago Bei einem Adventsgottesdienst in der Westminster Abbey: König Charles III.

© "Jeffrey Epstein: Stinkreich" / 2020 Netflix Prinz Andrew, Virginia Roberts Giuffre und Ghislaine Maxwell, "Jeffrey Epstein: Stinkreich"