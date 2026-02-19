Sammelte Hugh Hefner im Privatarchiv Fotos Minderjähriger?

Ex-Playmate Crystal Hefner (39) sorgt sich um den Nachlass ihres verstorbenen Ehemannes Hugh Hefner (†91). In einer Pressekonferenz erklärte die Witwe des Playboy-Gründers gemeinsam mit ihrer Anwältin Gloria Allred, dass ihr Mann rund 3.000 Sammelalben mit intimen Aufnahmen von Frauen hinterlassen haben soll. Die Fotos zeigen Frauen nackt – vor und nach sexuellen Aktivitäten, wie Crystal berichtet. Sie befürchtet, dass einige der abgebildeten Frauen zum Zeitpunkt der Aufnahmen minderjährig oder betrunken gewesen sein könnten und somit keine Einwilligung gaben. Die Alben sollen sich laut Daily Mail derzeit in einer Lagerstätte in Kalifornien befinden und von der Hugh M. Hefner Foundation digitalisiert werden. "Ich mache mir große Sorgen, dass diese Bilder in Umlauf geraten", erklärte Crystal.

Neben den Fotos soll Hugh auch ein persönliches Tagebuch geführt haben, in dem er sexuelle Begegnungen detailliert dokumentierte. Laut Gloria enthält das Tagebuch Namen von Sexualpartnerinnen, Beschreibungen von Sexualpraktiken und sogar Notizen über Menstruationszyklen der Frauen. Die Sammelalben sollen bis in die 1960er-Jahre zurückreichen und ausschließlich Bilder enthalten, die nie in der Zeitschrift Playboy erschienen sind. Crystal betonte, dass sie selbst nicht zugestimmt habe, dass ihre eigenen Fotos in fremde Hände gelangen. Sie habe von der Stiftung bislang keine klare Auskunft über den Verbleib der Alben erhalten.

Crystal lernte Hugh 2007 kennen und heiratete ihn 2012, nachdem sie ihre ursprüngliche Verlobung spontan gelöst hatte. Zum Zeitpunkt der Hochzeit war sie 26 Jahre alt, er 86. Trotz der turbulenten Vorgeschichte und des großen Altersunterschieds wurde ihre Ehe zu einem festen Bestandteil von Hughs späten Jahren, geprägt von Luxus, Promi-Freunden und dem ikonischen Playboy-Manor in Los Angeles. Crystal, selbst Model, spielte eine wichtige Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung des Playboy-Imperiums, das Hugh über Jahrzehnte aufbaute. In seinem Testament wurde das Ex-Playmate nicht berücksichtigt, doch schenkte er ihr schon 2013 eine Villa, um sie für die Zeit nach seinem Tod abzusichern.

David Klein / Freier Fotograf Hugh Hefner und Holly Madison, 2003

Getty Images Crystal Hefner, Model

