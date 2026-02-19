Spice Girls-Zoff: Netflix-Doku auf unbestimmte Zeit gestoppt

Die Spice Girls müssen ihre Fans enttäuschen: Das geplante Netflix-Drama zum dreißigjährigen Bandjubiläum ist vorerst auf Eis gelegt worden. Victoria Beckham (51), Emma Bunton (50), Mel B (50), Mel C (52) und Geri Halliwell (53) wollten eigentlich mit einem besonderen Projekt das Jubiläum der Band feiern, doch die Pläne sind nun gestoppt. Wie ein Insider gegenüber The Sun verriet, sind vor allem die anhaltenden Spannungen zwischen Geri und Mel B der Grund dafür, dass der Streamingdienst dem Projekt bislang kein grünes Licht gegeben hat. "Ihre Fans werden am Boden zerstört sein. Das Projekt wurde seit Jahren entwickelt, aber die Produzenten wollten mit der Band zusammenarbeiten. Es ist einfach nicht zu dem Punkt gekommen, an dem der Streamer sich in der Lage fühlte, es in Auftrag zu geben", so die Quelle.

Die Spannungen innerhalb der Girlband sind in den vergangenen Monaten immer wieder sichtbar geworden. Mel B fehlte bereits im vergangenen Monat bei Emmas 50. Geburtstagsfeier, zu der die anderen drei Bandmitglieder erschienen waren. Auch bei einem kürzlichen Treffen der Spice Girls in Victorias Zuhause, bei dem die Frauen gemeinsam "Viva Forever" beim Abendessen sangen, war Scary Spice nicht dabei – später stellte sich heraus, dass sie zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Ehemann Rory McPhee in den Flitterwochen auf Mauritius war. Das Netflix-Projekt sollte von Suzanne Mackie, der Produzentin der Serie "The Crown", entwickelt werden, mit einem Drehbuch von Jack Rooke, der für die Sendung "Big Boys" einen Bafta gewonnen hatte. Auch eine Dokumentation über die Band war angeblich in Arbeit.

Die Geschichte der Spice Girls war schon immer von Nähe und Distanz geprägt. Geri verließ die Band 1998 mitten in der Welttournee und ausgerechnet an Mel Bs Geburtstag, wie die Musikerin später in der Talkshow "Loose Women" erzählte. Mel schilderte damals, wie verletzt sie war: "Ich musste meinen Geburtstag feiern und fragen: Wo ist sie?" Erst Jahre später erfuhr die Band, dass Geri mit einer schweren Essstörung kämpfte und sich aus Überforderung zurückzog. Victoria wiederum hatte nach der Reunion-Tour 2007/08 und dem gemeinsamen Auftritt bei der Olympia-Eröffnungsfeier 2012 wieder Abstand vom Rampenlicht genommen und sich auf Familie und Modekarriere konzentriert. Trotzdem taucht sie immer wieder in Spice-Momenten auf – etwa wenn sie mit Cruz akustische Versionen von "Viva Forever" postet – und hält damit bei vielen Fans die Hoffnung lebendig, dass die fünf Frauen eines Tages doch noch einmal geschlossen auf die große Bühne zurückkehren.

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Chrisholm und Melanie Brown, 2012

Getty Images Geri Halliwell und Mel B. beim Grand Prix in Großbritannien, Juli 2019

