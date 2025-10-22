Trotz ALS-Erkrankung: Eric Dane erhält neue Serienrolle

Schauspieler Eric Dane (52) überrascht mit einem Comeback vor der Kamera: Der "Grey's Anatomy"-Liebling wird in der zweiten Staffel der NBC-Arztserie "Brilliant Minds" in einer Gastrolle zu sehen sein. Wie das Branchenmagazin Entertainment Weekly berichtete, verkörpert Eric, der erst im April seine ALS-Diagnose öffentlich machte, in der neunten Folge einen heldenhaften Feuerwehrmann, der damit ringt, seiner Familie von seiner ALS-Diagnose zu erzählen.

ALS, oder Amyotrophe Lateralsklerose, ist eine Krankheit, die das zentrale und periphere Nervensystem betrifft und zu einem fortschreitenden Verlust der Muskelkontrolle führt. Seit der Diagnose setzt sich Eric intensiv für mehr Forschung und staatliche Unterstützung ein. Der Schauspieler hat Interviews gegeben und sich mit Regierungsvertretern getroffen, um eine Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten und mehr finanzielle Mittel für die Forschung zu fordern. "Ich will jede Glocke läuten. Ich habe zwei Töchter zu Hause. Ich will sie beim College-Abschluss sehen, heiraten, vielleicht Enkelkinder haben", sagte Eric in einem TikTok-Video, das der Politiker Eric Swalwell teilte und ergänzte: "Ich will für all das da sein. Also kämpfe ich bis zum letzten Atemzug."

Eric, der seit 2004 mit Rebecca Gayheart (54) verheiratet ist und zwei Töchter mit ihr hat, kämpft mit aller Kraft darum, möglichst viel Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. In Gesprächen hebt der Schauspieler immer wieder hervor, wie sehr ihn die Nähe zu seinen Liebsten motiviert, die Krankheit anzunehmen und seinen Alltag so aktiv wie möglich zu gestalten. Vor Kurzem wurde er in Washington D.C. im Rollstuhl gesehen, während er sich von einem Assistenten begleiten ließ und erschöpft wirkte.

Getty Images Eric Dane im Juni 2025

Getty Images Eric Dane, Mai 2024

Getty Images Eric Dane und Rebecca Gayheart mit ihren Töchtern, Juni 2015